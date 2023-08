El pleno municipal aprueba actualizar las retribuciones de alcalde, portavoces y liberados "tras 8 años de congelación"

LOGROÑO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado por mayoría actualizar las retribuciones del alcalde, portavoces y ediles liberados a partir del mes de septiembre, tras ocho años de congelación. Un punto en el que han estado a favor todos los grupos municipales excepto Vox.

La concejal del PP, Celia Sanz, ha sido la encargada de explicar esta decisión de la cual -ha dicho- "se ha informado perfectamente a todos los grupos y se ha podido llegar a este acuerdo por una amplia mayoría". Se hace, ha indicado, "porque las retribuciones de los cargos públicos debían, en primer lugar, actualizarse tras ocho años en los que tampoco se ha aplicado la subida del IPC".

De esta manera, el salario del alcalde, Conrado Escobar, se equiparará con el de un director general regional (unos 10.000 euros más del salario actual hasta llegar a los 68.530 euros/año). Y a partir de ahí -ha indicado la concejal- se irá jerarquizando.

"La segunda premisa a tener en cuenta es el hecho de que todos estábamos de acuerdo que debía procederse a la profesionalización de la actividad política en este Ayuntamiento".

Para ello, ha indicado Sanz, "nos hemos fijado en la profesionalización del Parlamento de La Rioja".

"Tras tomar esta decisión -ha continuado- hemos dado continuidad a algo que ya se comenzó en la anterior legislatura cuando se decidió que los portavoces de los grupos iban a tener esa condición de profesionales como tal del Ayuntamiento".

"Se procedió a que todos los portavoces de los grupos políticos recibieran su retribución del Capítulo 1".

Por tanto, se continúa esa vía iniciada y los 27 concejales del Ayuntamiento pasan a formar parte de esa profesionalización.

SUELDO DEL ALCALDE

Como ha indicado la concejal "nosotros teníamos claro que el sueldo superior era el del alcalde, pero no queríamos que fuera equiparable al de un consejero, era un techo que no teníamos marcado, sino como un director general, una escala por debajo".

Además, "todas las fuerzas políticas tuvimos claro que no queríamos que esta subida de retribuciones supusiera un cargo al presupuesto municipal y nos ajustamos a la partida presupuestaria que ya se había establecido para este año".

De esta manera, "teniendo en cuenta la variable que nos parecía más acertada, por unanimidad y criterio del alcalde, decidimos que el techo máximo sería el suelo del alcalde como un director general. A partir de ahí fuimos jerarquizando. Y actualizar al IPC las indemnizaciones".

"Además en este caso se ha tenido en cuenta que existe un grupo municipal menos en esta legislatura y se podía jugar con esa variable".

TODOS A FAVOR EXCEPTO VOX

Ya en el turno de portavoces, por el PR+, Rubén Antoñanzas, ha explicado que apoya la propuesta porque, como reconoce, "hay mucho trabajo en este Ayuntamiento. Amaia Castro por Podemos IU, indica que la liberación de los concejales y la profesionalización "es una garantía democrática y de participación de la ciudadanía en los espacios de representación política".

"Esta profesionalización garantiza nuestro trabajo en el día a día y en el trabajo de oposición y control al gobierno". Además, por parte del PSOE, Pablo Hermoso de Mendoza, ha garantizado que este acuerdo permitirá "fortalecer la labor de oposición"

Por parte de VOX, la concejal, María Jiménez, ha destacado que "aunque efectivamente se nos ha informado, realmente no ha habido un consenso y no vamos a poder estar a favor de una subida de sueldo".

Jiménez fundamenta esta decisión porque "no queremos la excusa de que por profesionalizar la política se saque dinero de los ciudadanos. No podemos permitir que la gente se acomode en los sillones con unos sueldos que no son proporcionales y que dejen de preocuparse por lo que importa que es hacer política para los ciudadanos".

Finalmente, por el PP, el concejal, Miguel Sáinz, ha lamentado las palabras de Vox porque "todos aquí a pesar de nuestras diferencias ideológicas compartimos una vocación de servicio público y la creencia de que la política es la mejor forma de mejorar el día a día de los ciudadanos y su calidad de vida".

"Hoy una amplia mayoría del pleno cree que estas equilibradas retribuciones de las funciones políticas van a contribuir a una mejora en las labores de oposición y del propio equipo de Gobierno. Responderemos desde la humildad y la responsabilidad. La Gobernanza de Logroño está por encima de todos y aseguro que esto no supondrá ningún menoscabo en el dinero de los logroñeses, sino todo lo contrario. Con seguridad, vamos a estar a la altura del mismo".

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

En el pleno también se han aprobado otros asuntos como, por ejemplo, diferentes expedientes de modificación presupuestaria por suplementos de créditos. Como han explicado desde el PP estas modificaciones se hacen para, entre otros, completar la adquisición de material de Policía Local de Logroño por 29.000 euros, para completar la atención a la solicitud de chiquibecas a todas las familias presentadas por un valor de 54.400 euros o para alquiler material de sonido y abonos de los derechos de autor.

También para completar el desarrollo del festiva del teatro de Logroño, para la asistencia técnica del derribo del juzgado y ampliación del teatro Bretón (78.000 euros), para diferentes gastos protocolarios por 50.000 euros -entre ellos la recepción de los Ministros de Justicia e Interior o la Semana de la Guardia Civil- o para patrocinar diferentes compromisos con medios de comunicación, entre otros.

Se ha aprobado por mayoría a excepción del grupo Vox. Como ha explicado la concejal, María Jiménez, "nos oponemos a esta aprobación porque son desviaciones entre partidas presupuestarias que no tienen un control real". Además lamenta que se tengan que producir esta modificación de expedientes fruto de la "mala gestión" de la anterior legislatura.

En este punto ha tomado la palabra de nuevo el concejal del PP, Miguel Sáinz, para recordar a la concejal de Vox que todas las propuestas de acuerdo de este Ayuntamiento "vienen perfectamente informadas por diferentes áreas municipales... bajo ningún concepto puede deslizar que lo que se trae al pleno no viene detallado por los altos funcionarios de la casa y conforme a la Ley. Las modificaciones son habituales".

En el pleno también se ha aprobado la ampliación de personal para el periodo de vendimias, las facturas de los servicios postales de los meses de diciembre de 2022 y febrero 2023 por "servicios prestados que no eran objetos de contrato pero necesarios para el Ayuntamiento de Logroño". También la factura del plan B servicios socio culturales, correspondiente a los monitores de apoyo de los campamentos infantiles, verano 2022 "por la contratación de monitores para personas que tienen que integrarse o con discpaciadad para el apoyo".

También ha habido una modificación por obligaciones indebidamente adquiridas en la contratación de los servicios de sonorización e iluminación de eventos de San Mateo de 2022 y para una ampliación de servicios para el control y análisis de agua potable de la ciudad.

Por eso -ha reiterado Sáinz- se modifican créditos "algo que sucede de forma habitual en las corporaciones municipales por diferentes motivos".

USOS TEMPORALES DE OCIO EN SUELO URBANO

Además, y entre otros asuntos, también se ha aprobado por unanimidad una modificación puntual de ciertos artículos de las Normas Urbanísticas del PGM de Logroño para, como ha explicado el concejal del PP, Javier Martínez, permitir usos temporales en suelo urbano consolidado que se mantenga sin edificar.

Se trata de poder utilizar solares que se encuentren vacantes para uso temporal y que sea beneficioso para la ciudad como alternativa a la ocupación de los espacios públicos. Estos usos temporales podrán ser utilizados por la ciudadanía frente a un espacio que pudiera estar vacío.