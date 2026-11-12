Podemos afirma que votarles "es garantía de izquierda pura" y de "sensibilidad con la gente más vulnerable"

Archivo - El candidato nùmero 1 al Senado por Podemos La Rioja ,Juan Calvo, junto al número 2 de la lista al Congreso, Roberto Cadarso, en la sede de la formación al inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre - EUROPA PRESS - Archivo

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LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

Podemos La Rioja afirma que votarles en las próximas elecciones generales, del 29 de noviembre, "es garantía de izquierda pura, de izquierda de progreso y de sensibilidad con la gente más vulnerable", según ha destacado su número 1 al Senado, Juan Calvo.

La formación morada se presenta con el lema 'Paz, casa y trabajo' a los comicios. Un periodo para el que Calvo ha destacado que "a poco que la ciudadanía reflexione, Podemos saldremos adelante", así como que "vamos a sacar mucho más de lo que la gente piensa".

Todo ello, porque ha asegurado que "presentamos una propuesta política que se ocupa de los problemas de la gente, como es la vivienda, y que a los únicos que no preocupa es a los grandes tenedores y a los especuladores". Ha añadido que "las casas son para vivir pero no para especular".

Ante la ausencia -por motivos laborales- de la cabeza de lista a la Cámara Alta, Arantxa Carrero, ha realizado las declaraciones el número dos, Roberto Cadarso, que ha señalado que "enfrentamos con muchas ganas y mucha ilusión esta campaña, porque tenemos una gran candidata, Irene Montero".

Ha destacado que su lema "paz, casa y trabajo, son los tres perfiles fundamentales para que tengamos una vida buena y que haya calidad de vida". Sobre la vivienda, ha indicado que "ya vimos ayer, con la alta participación, en la manifestación de la huelga general, que es el principal problema de los españoles".

Ante ello, Cadarso ha concluido que "esto tiene que cambiar; no podemos seguir así, porque no puede ser que la clase trabajadora el primer día de mes cuando paga sus alquileres ya esté en situación de pobreza".