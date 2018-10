Podemos exige una segunda ambulancia en la zona de Nájera

Publicado 11/07/2018 19:47:33 CET

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Podemos considera "intolerable y vergonzoso" que la Policía Local de Nájera tuviera que volver a transportar en su coche a un niño herido por no haber ningún vehículo sanitario disponible.

En esta ocasión, afortunadamente el menor no requería asistencia

vital inmediata. Desde el grupo le desean una pronta recuperación, sin poder evitar pensar "qué habría pasado si se hubiera tratado de un caso diferente".

"Llevamos más de tres años reclamando una ambulancia más para la zona de Nájera. Desde la campaña, pasando por Presupuestos, Proposiciones No de Ley o Propuestas de Resolución", recuerdan.

"La duda no es si va a ocurrir una desgracia, sino cuándo va a ocurrir. Es cuestión de tiempo que haya dos casos graves simultáneos", ha defendido este miércoles el portavoz parlamentario, Germán Cantabrana.

Desde el partido morado se ha recordado que la ampliación del

transporte sanitario es una antigua reivindicación de los vecinos del valle del Najerilla que Podemos ha intentado resolver "en

repetidas ocasiones ante la pasividad de la Consejería de Salud".

A raíz de este nuevo suceso, el grupo se compromete a llevar a Pleno en el próximo período de sesiones, una vez más, "una solución para esta grave carencia del sistema sanitario".

Además, el grupo quiere agradecer a la Policía Local "su disponibilidad, y siente que se vean obligados a realizar tareas que están fuera de sus competencias, para las que no tienen recursos ni formación, por la irresponsabilidad de la Consejería".

La calidad asistencial del sistema de transporte sanitario debería ser una prioridad para la Consejera María Martín, según ha defendido el grupo parlamentario hoy.

En palabras de Cantabrana: "De que haya o no una ambulancia disponible, y de que tenga los medios adecuados, depende en muchas ocasiones la vida de alguien. La consejera no puede jugar con eso". También han querido añadir que es "incoherente y absurdo querer atajar la despoblación rural sin ofrecer unos servicios mínimos a la población que no reside en Logroño".

En el caso de la comarca de Nájera, sólo se ofrece un vehículo para 20.000 personas que viven en pueblos alejados entre sí y con carreteras de difícil acceso.

Por último, desde el grupo parlamentario han recordado que su

compromiso con la mejora de la organización del transporte sanitario

"no termina con una nueva ambulancia para Nájera, ya que más

comarcas sufren carencias agravadas por la privatización de este

servicio".

Han reiterado que el concurso que ganó la empresa

FERROVIAL, que rebaja en cuatro millones el anterior contrato, "supone una amenaza para la salud de los riojanos: abuso de contratos en prácticas, bajas y vacaciones que no se cubren, falta de equipamiento, tiempos de respuesta desorbitados por falta de vehículos, y otra serie de irregularidades, ponen en peligro la seguridad laboral de los trabajadores, y aún más importante, la vida de los riojanos y las riojanas".