Poesía, narrativa, fotografía e ilustración de 43 artistas se unen en 'La voz alzada. Palabras por Palestina' - ALOHA EDITORIAL

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Poesía, narrativa, fotografía e ilustración, obra de 43 autoras, autores y artistas, se unen en 'La voz alzada. Palabras por Palestina', una coral de 300 páginas que se publica por iniciativa de la editorial logroñesa Aloha Editorial, en cuya web ya está disponible en preventa y que llegará a las librerías el próximo 1 de diciembre.

El proyecto, nacido en La Rioja e impulsado por Arantza Moreno y Floren Romero, está coordinado editorialmente por Adriana Bañares. Tiene, además, fines solidarios, ya que los beneficios obtenidos se destinarán al trabajo humanitario de la organización Intermón Oxfam en Palestina. La publicación tiene un precio de 25,90 euros.

'La voz alzada. Palabras por Palestina' es una obra colectiva y solidaria "para no guardar silencio", como señalan desde Aloha Editorial, gracias a sus 43 participantes "que convierten la creación literaria y visual en memoria, denuncia, resistencia y esperanza".

El volumen aborda "la guerra, el desplazamiento, la infancia herida, la experiencia de las mujeres, la pérdida del hogar, las fronteras y la responsabilidad de quien observa".

"No es solo una publicación solidaria: es una propuesta cultural contemporánea en la que dialogan poesía, narrativa, fotografía e ilustración", dicen en la presentación del volumen.

Desde Logroño, el proyecto "convoca voces de diferentes generaciones, territorios y disciplinas y alcanza una dimensión nacional e internacional", ofreciendo además "una historia de proximidad: creación, edición y coordinación cultural desarrolladas desde la comunidad, con una presencia significativa de participantes vinculados a su tejido literario y artístico".

UNA OBRA CULTURAL, ADEMÁS DE SOLIDARIA.

Las 300 páginas del volumen están organizadas en ocho movimientos: NAR Fuego; 'AYN Mirada; JASAD Cuerpo; RAMZ Símbolo; KASR Quiebre; DHAKIRA Memoria; HIKAYA Historia contada; y 'AMAL Esperanza.

Esta arquitectura propone un recorrido emocional y simbólico. La palabra y la imagen no sustituyen a la acción humanitaria, pero combaten la indiferencia, sostienen la memoria y convierten la creación en compromiso.

Entre las firmas se encuentran Ana Rossetti, María Fernanda Ampuero, Isabel Bono, María Ángeles Pérez López, Begoña Abad, Bibiana Collado Cabrera, Eva Gallud, Déborah Vukuçic, Lola Nieto, Emily Roberts, Marwa Radi Abu Raida y Jonás Sainz, junto a numerosas voces de la poesía contemporánea, la creación escénica, la narrativa y las artes visuales.

La escritora, poeta y novelista palestina Marwa Radi Abu Raida participa con Gaza y el Fuego, reproducida en castellano y árabe. Su presencia incorpora una voz palestina directa y sitúa la literatura como espacio de memoria y resistencia cultural.

El libro está dedicado a la memoria de la poeta palestina Hiba Abu Nada, fallecida en Gaza el 20 de octubre de 2023.

La presencia de mujeres es mayoritaria tanto en la autoría literaria como en la creación visual. La perspectiva feminista del volumen no se limita al número de participantes: muchas obras abordan la guerra desde los cuerpos, la maternidad, los cuidados, la infancia, la desigualdad, la violencia, el desplazamiento, la pérdida del hogar y las estrategias de resistencia.

El libro recupera experiencias que con frecuencia quedan relegadas en los relatos dominantes sobre los conflictos y concede un lugar central a la vida cotidiana, la supervivencia y la transmisión de la memoria.

El volumen cuenta con prólogo de Oxfam Intermón. Los beneficios de la publicación se destinarán al trabajo humanitario que la organización desarrolla en Palestina. El proyecto une así una propuesta literaria y visual exigente con una finalidad solidaria concreta.