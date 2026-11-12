El poeta Adrián Pérez Castillo participa el viernes en Aguilar del Río Alhama en el programa 'Aprender'

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El programa 'Aprender', una iniciativa impulsada por Fundación Caja Rioja en colaboración con Fundación La Caixa, llega este viernes 13 de noviembre a Aguilar del Río Alhama con el poeta Adrián Pérez Castillo, que participa en 'Aprender leyendo'. La sesión tendrá lugar en el Aula Joven a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.
Adrián Pérez Castillo (Autol, 1970) es ganadero y poeta, además de miembro del consejo de redacción de Ediciones del 4 de agosto. De formación poética autodidacta, ha publicado los libros de poesía El dolor de un corazón desnudo (1999) y Pastoreando versos (Ediciones del 4 de Agosto, Logroño, 2007).
Su obra también está recogida en varias antologías como Experimento poético (Educarte, Santander, 2006), De mar a mar (Atenas, Barcelona, 2006), Voces y miradas en el Ateneo Riojano (Ateneo Riojano, Logroño, 2007), Vida de perros (Ediciones del 4 de Agosto, Logroño, 2007) y la revista Espantapájara Nº 2 (Universidad de La Serena, Chile, 2007), entre otras.
Ha recibido diferentes premios de poesía: Premio Villa de Autol (primer premio de poesía año 1995, 2000, 2006 y 2007, segundo premio en 1996), Premio Esteban Manuel de Villegas de Nájera (accésit año 2004, primer premio los años 2005 y 2006), premio Romanillos de Medinaceli de Soria (premio nacional 2006 y ganador de la espiga de bronce), el premio Poeta Revelación 2007 de la Editorial 4 de Agosto y librería Castroviejo en Logroño y el Premio internacional Fernando Gil Tudela en Cehegín (Murcia, 2009).