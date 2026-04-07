La poeta riojana Adriana Bañares presenta su poemario Riesgo eléctrico en Casa del Libro - ADRIANA BAÑARES

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Logroño acoge durante el mes de abril la exposición del proyecto visual Riesgo eléctrico, de la poeta y editora Adriana Bañares (Logroño, 1988), en Casa del Libro (C/ Doctores Castroviejo, 19). La muestra reúne una selección de imágenes realizadas con una cámara Polaroid defectuosa, en un proceso donde el error, la luz y la materia se convierten en parte esencial de la obra, en diálogo directo con la escritura del poemario homónimo, publicado por Editorial Páramo en 2025.

El proyecto plantea una investigación en torno a la poesía contemporánea como práctica expandida, donde imagen y lenguaje se cruzan para explorar cuestiones como el deseo, la identidad y la percepción. En este sentido, las Polaroids no funcionan como ilustraciones del libro, sino como una extensión del mismo territorio poético.

El lunes 21 de abril a las 19,30h, la autora ofrecerá en la propia librería un recital de Riesgo eléctrico y un encuentro abierto con el público, en el que abordará el proceso de creación del libro y del proyecto visual.

Adriana Bañares es autora de los poemarios Carta celestial a Melusina (2026), Riesgo eléctrico (2025), Vacaciones (2024, XI Premio del Libro Ateneo Riojano), Urbe capensis (2022, finalista al Premio Libro del Año de la Asociación de Librerías de Madrid) y Recaya (2019, VI Premio del Libro Ateneo Riojano), entre otros. Dirige la editorial Aloha y coordina la sede de Poetry Slam España en Logroño.

En el ámbito de la poesía escénica, forma el dúo Adriana y Sr. Alien junto a Julen Gossíp, con el que desarrolla un proyecto que combina poesía, electrónica y performance, recientemente seleccionado para Poetry Expo 2026 dentro de Versopolis. En esta línea, actuará el próximo 15 de abril en el festival Abril para vivir (Granada).

El libro cuenta con un epílogo de la poeta María Ángeles Pérez López, Premio de la Crítica de poesía castellana, quien define Riesgo eléctrico como "el alto voltaje del lenguaje", subrayando la intensidad y la potencia simbólica de una obra atravesada por la tensión, el riesgo y la transformación.