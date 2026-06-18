LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Poetry Slam Logroño celebra este jueves su gran final con la participación especial del dúo poético-musical 'Pluma'. Una cita que se va a celebrar a partir de las 20,30 horas, en la Sala Gonzalo de Berceo.

Tras meses de competición, los diez finalistas de esta dinámica e innovadora propuesta de la escena cultural riojana se enfrentarán en la final de este torneo de poesía escénica en el que deben recitar sus textos propios en un tiempo de tres minutos, solo con voz, sin atrezo, música ni disfraces.

Una velada única donde habrá una primera ronda en la que las actuaciones serán valoradas por personas del público elegidas al azar, que puntúan cada intervención, lo que permitirá que las mejores accedan a la gran final en la que se decidirá la persona ganadora.

La misma será la encargada de representar a Logroño en el Campeonato Nacional de Poetry Slam España que se celebrará en septiembre en Cartagena. En este evento se reunirá a representantes de las 35 sedes activas del circuito nacional y el vencedor o vencedora competirá posteriormente en el campeonato europeo.

En esta temporada, los diez poetas que han logrado clasificarse para la final de Poetry Slam Logroño son: Timi, Yoel Saldaña, Arantza Moreno, Ventura, Raquel Villar, El Sexto Hombre, Poe, Nai Salinas, Maje y Minina.

Además, esta gran final contará con la participación especial de PLUMA, el dúo poético-musical formado por Mama Fiera y Tània Aguilera, que se desplazarán desde Menorca para esta cita.

Una intervención artística de gran interés en la que cabe destacar la trayectoria de Mama Fiera, campeona de España de Poetry Slam en 2021 y 2023, subcampeona de Europa, el primer premio del jurado y del público en la International Poetry Slam de Chipre en 2024 y una de las figuras más reconocidas de la poesía escénica en lengua española.

Su trayectoria artística transita entre la poesía, la música, la danza y el activismo social, consolidándose como una de las voces más reconocidas del circuito internacional. También a Tània Aguilera, con formación en teatro social y talleres de escritura, que es educadora social, poeta escénica, música autodidacta y una figura clave en el desarrollo del Poetry Slam en Menorca.

Su propuesta combina poesía, canciones propias e interacción con el público bajo una idea que atraviesa todo su trabajo artístico: "la rebeldía de la ternura".