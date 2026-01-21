La Policía de Calahorra detiene a un hombre tras acudir al domicilio de su exmujer con un cuchillo

Archivo - Policía local de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Calahorra ha detenido a un hombre tras acudir al domicilio de su exmujer con un cuchillo y llamar insistentemente a la puerta, lo que ocasionó la llamada de una vecina a los agentes.

Según refleja el resumen de intervenciones policiales del 1 al 11 de enero de la Jefatura de la Policia Local de Calahorra, en este periodo se recibió una llamada de una mujer relatando que, en la puerta del domicilio de su vecina, había un varón llamando "de forma insistente" y con un cuchillo "de grandes dimensiones" en la mano.

Al llegar los agentes, el hombre lanzó el cuchillo debajo de un coche, pero no le sirvió de nada porque los policías lo recogieron. Al preguntarle por el motivo de su estancia en el lugar, el hombre dijo que ahí vivía su exmujer y quería saber "si está bien".

Se le intentó identificar, pero no quiso hacerlo ni llevaba ningún documento, por lo que se le trasladó a dependencias policiales para una correcta identificación.

Mientras tanto, se solicitó colaboración a la Guardia Civil, que se entrevistó con la exmujer y ésta les relató que "las amenazas y molestias de su expareja son habituales". Por ello, se le detuvo como presunto autor de un delito de violencia de género.

Por otro lado, en este mismo tiempo, la Policía Local de Calahorra recibió una llamada del SOS Rioja comunicando el aviso de mujer que estaba "nerviosa" en un domicilio, sin conocer más datos.

Los agentes se personaron el domicilio y observaron a una mujer "muy nerviosa" que les cuenta que ha sido agredida físicamente por su marido, algo que él confirma por lo que se le detiene como presunto autor de un delito de violencia de género.

A la mujer se le traslada en vehículo camuflado al presentar lesiones en el rostro y, posteriormente, a la comisaría para presentar denuncia.

En otro caso se recibe llamada del Centro de Salud de Calahorra informando de que se ha personado ahí una chica con posibles lesiones de violencia de género. A continuación, vuelven a llamar comunicando que se ha presentado el varón y están discutiendo en el Centro de Salud.

Los agentes acuden al centro de salud y, tras entrevistarles por separado, relatan haber discutido y que el varón ha agredido físicamente a la mujer. Se les realiza valoración médica a ambos y se traslada a la mujer a interponer denuncia. Se detiene al varón como presunto autor de un delito de violencia de género.

En otra ocasión, se recibe llamada de SOS Rioja comunicando que se escuchan muchos ruidos de discusión de una pareja en un domicilio. Al llegar los agentes, abre la puerta un varón y ven que presenta varios arañazos en el cuello y la espalda.

Preguntado por lo ocurrido manifiesta que su pareja le ha agredido y que está muy agresiva en el interior. Se identifica a la pareja, a la que se le observa alterada y cuando se le calma se le pregunta por lo ocurrido, corroborando la versión del varón.

Se detiene a la mujer como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar (violencia doméstica). Se informa al varón de la posibilidad de acudir al centro de salud para reconocimiento médico y posteriormente a interponer denuncia.

DELITO DE ATENTADO CONTRA LOS AGENTES

Dentro de las actuaciones realizadas estos días, agentes de la Policía Local de Calahorra detuvieron, también, a una mujer después de que, junto a un varón, lanzara un vaso a tres mujeres.

Al ser identificada, la mujer se pone "agresiva" con los agentes, se niega a identificarse e insulta y falta al respeto en repetidas ocasiones a los agentes.

Cuando los agentes solicitan la identificación "por enésima vez", la mujer agrede físicamente a un agente, por lo que se procede a reducirla utilizando "la mínima fuerza indispensable" y se le detiene como presunta autora de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia grave.

Al momento de introducirla en el vehículo policial ésta le propina varias patadas, causándole daños.

Los agentes, en este periodo, también han intervenido en varias peleas. En una de ellas, había tres implicado con arma blanca, a los que los agentes separan. Acaban dos de ellos con lesiones leves y el tercero con un corte sangrante en la mano derecha al que atiende una ambulancia que se persona en el lugar.

También se recibe llamada de un ciudadano menor de edad comunicando que ha sido agredido en vía pública. Al llegar, los agentes le encuentran con su madre, la que explica que "por temas económicos otro ciudadano del que desconoce el nombre le ha propinado varios puñetazos en la cara, llegándole a sacar también un cuchillo para amenazarle".

Se le informa de la posibilidad de acudir al Centro de Salud para reconocimiento médico y posteriormente presentar denuncia. Se patrulla por la zona sin encontrar a nadie que coincida con la descripción del presunto agresor.