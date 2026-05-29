La Policía Foral forma a policías locales de Almería y Logroño en patrullas de respuesta inmediata. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA/ LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la División de Intervención de la Policía Foral de Navarra han impartido durante esta semana un curso de formación especializada dirigido a miembros de las policías locales de Almería y de Logroño. La instrucción, desarrollada a lo largo de tres jornadas consecutivas, se ha centrado en las tácticas de las Patrullas de Respuesta Inmediata (PRI) bajo la doctrina del primer interviniente.

El objetivo principal de esta colaboración policial es dotar a las corporaciones locales de las herramientas operativas y los conocimientos tácticos necesarios para neutralizar amenazas graves "de forma rápida y eficiente, garantizando la seguridad ciudadana antes de la llegada de unidades tácticas especiales".

Durante las sesiones teóricas y prácticas, los agentes han recibido adiestramiento específico en el manejo del material reglamentario empleado por las unidades PRI. Entre la dotación técnica analizada destaca el uso del lanzador de 40 mm -un sistema de dotación menos letal para el control de masas o situaciones de parapeto-, así como el empleo táctico de sprays de defensa e incapacitantes de última generación, explican desde la Policía Foral.

El bloque central del curso ha estado marcado por un programa de supuestos prácticos basados en escenarios reales de intervención crítica. Los agentes se han entrenado en incidentes AMOK / AMT (Ataques Múltiples con Víctimas): protocolos de actuación rápida ante tiradores activos o agresores múltiples armados en espacios públicos; técnicas de contención y resolución segura de intervenciones con individuos que presentan alteraciones psíquicas graves o brotes violentos; tácticas de progresión e incursión segura en inmuebles y espacios cerrados bajo condiciones de estrés; y dispositivos operativos de seguridad en la vía pública para la interceptación selectiva de vehículos y personas sospechosas.