Policía Local de Calahorra colabora con el calendario solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía de Calahorra y fotógrafos de la asociación Asfocal se han unido para realizar el calendario solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Calahorra.

Una iniciativa con la que se pretende recaudar fondos para destinarlos a programas de investigación, prevención y apoyo a pacientes y familias afectadas por el cáncer para que esta enfermedad sea cronificable en 2030.

'Personas' es el título del nuevo calendario que ya puede adquirirse por 8 euros en la sede local de la AECC, el Ayuntamiento (alcaldía) y en el comercio CMYK. También los jueves por la mañana voluntarias de la asociación los venderán en el hall del paseo del Mercadal.

Dieciséis policías locales han sido retratados por ocho fotógrafos de Asfocal. CMIK Fotografía e Impresión digital se ha encargado del diseño y la impresión del calendario. El resultado es un magnífico trabajo lleno de cariño, generosidad, solidaridad y esperanza.

Las fotografías muestran el lado más humano de los agentes, que han querido implicarse personalmente en este proyecto para visibilizar su compromiso con la lucha contra esta enfermedad.

Aparecen los agentes en sus tareas cotidianas como pueden ser regulando el tráfico en los colegios, patrullando por las calles de la ciudad, reunidos en las dependencias de la Policía Local. También hay imágenes realizadas en estudio fotográfico.

En la presentación de este calendario benéfico han participado la concejala de Seguridad, Reyes Zapata; Laura del Fresno administrativa de la AECC local; David Santolaya, oficial de la Policía Local; Valentín Hernández, directivo de Asfocal; y Fermín Gutiérrez fotógrafo y gerente de CMYK.

Todos han animado a que los ciudadanos compren este calendario "porque cada aportación cuenta. Cada gesto suma. Porque que juntos, de verdad, podemos cambiar vidas".