La Policía Local formula 40 denuncias por diferentes infracciones durante este fin de semana en Logroño

LOGROÑO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño ha formulado durante este fin de semana un total de 40 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, así como otras infracciones o delitos.

Entre el viernes 22 y la mañana de hoy, domingo 24, los agentes de Policía Local han desarrollado un amplio dispositivo de seguridad ciudadana, seguridad vial y control del ocio nocturno, con el objetivo de garantizar la convivencia vecinal y reforzar la vigilancia sobre los vehículos de movilidad personal (VMP).

Destacan las denuncias interpuestas por consumo de alcohol en la vía pública (17), orinar en la vía pública (14), ocasionar molestias en la vía pública (3), ruidos en el domicilio (2), otros actos que generan molestias o suciedad (2) o terrazas excediendo el espacio autorizado (2).

El resto de actas en materia de seguridad ciudadana corresponden a la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes (4), resistencia a la autoridad (3), negativa a identificarse (2) o exhibir arma blanca (1).

Hay que subrayar que los agentes completaron 2 intervenciones durante el fin de semana por discusiones o peleas en espacios públicos. Respecto a la seguridad vial del operativo, se han llevado a cabo controles de alcoholemia y drogas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el resultado de 15 denuncias.

También se ha realizado el control de las infracciones cometidas por VMP, registrándose 20 denuncias en este sentido por circular de forma incorrecta con patinetes eléctricos.

El operativo policial ha incluido actuaciones específicas de prevención en el Casco Antiguo, tales como: control del cumplimiento de la prohibición de consumir bebidas a partir de las 00,00 horas, así como del ejercicio de la actividad con puertas abiertas en los locales de hostelería.

'BOTELLÓN' EN EL ENTORNO DEL CASCO ANTIGUO

También se ha llevado a cabo un control del 'botellón' en las zonas de mayor concurrencia juvenil del entorno del Casco Antiguo, con presencia de patrullas tanto a pie como en vehículo para evitar el consumo de alcohol en la vía pública.

Dentro de la colaboración continua entre la Policía Local y la Policía Nacional, durante este fin de semana se han realizado controles conjuntos de alcoholemia y seguridad ciudadana en el centro de la ciudad, así como la coordinación operativa de las patrullas.