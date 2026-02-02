La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 69 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Un coche de la Policía Local de Logroño - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 69 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (41), por consumo de alcohol en la calle (13), por vociferar en la vía pública (2), por ruidos en domicilio (4) y por otros actos que producen suciedad o daños (7).

En cuanto a la hostelería se interpusieron 2 denuncias, una por ejercer la actividad fuera de horario y otra por verter vidrio en contenedores de residuos orgánicos.

Además de estas 69 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 6 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 3 de ellas por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes, 2 por portar o exhibir objetos peligrosos y una por desobediencia a agentes de la autoridad.

Y a ello hay que añadir 33 denuncias más en materia de seguridad vial (27 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).