La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 77 denuncias, 30 de ellas por orinar y 21 por consumo de alcohol

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló, durante el pasado fin de semana, 77 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. De ellas, treinta fueron por orinar en la vía pública y 21 por consumo de alcohol en la calle.

Tal y como han informado fuentes municipales, se interpusieron ocho denuncias por causar molestias o vociferar en la vía pública; una por ensuciar la calle; y cinco por ruidos en domicilios.

También se interpusieron denuncias a establecimientos de hostelería por incumplir el horario de terraza (una), mantener la terraza instalada fuera del horario (una), mantener elementos de la terraza apilados en la vía fuera de horario (dos), no disponer de licencia de terraza (una) y superar los ruidos permitidos por la ordenanza (una).

En cuanto a las mascotas, se interpusieron cuatro denuncias por llevar el perro sin atar y una por infracciones de la Ordenanza Municipal de Animales de compañía.

Por otro lado, se interpuso una denuncia por realizar grafitis en la vía pública y los agentes de la Policía Local formularon otras once denuncias por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

A esto hay que añadir 22 denuncias más en materia de seguridad vial, once de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal (VMP).