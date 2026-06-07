La Policía Local de Logroño inicia una campaña de vigilancia centrada en los vehículos de movilidad personal

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LOGROÑO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha anunciado el inicio mañana, lunes 8 de junio, de una campaña de vigilancia, por parte de la Policía Local, centrada en los vehículos de movilidad personal (los más comunes son los patinetes eléctricos).

El comisario jefe de la Policía Local, Héctor Ruiz, ya alertó, en la rueda de prensa de balance de actuaciones del año 2025, de un "repunte" en las personas afectadas por siniestros en los que estaban implicados vehículos de movilidad personal, al pasar de 79 a 272.

Situaciones como la presencia de varias personas en el mismo patinete, o el exceso de velocidad, motivaron el anuncio de una campaña que, entonces, definió como "bastante intensa".

Las actuaciones que mañana comienzan estarán centradas en la documentación en regla de los vehículos de movilidad personal. En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que en enero entró en vigor la normativa de la Direccion General de Tráfico que obliga a estos vehículos a circular con seguro.

La campaña, que se prolongará durante tres semanas, se suma a las que se realizan "de forma recurrente" controlando el uso correcto de los patinetes eléctricos en el respeto a la seguridad vial y lo estipulado en la Ordenanza Municipal Reguladora de Vehículos de Movilidad Personal.

La Policía Local, ha subrayado el Consistorio, "ha ido reforzando de manera progresiva su actuación en materia de vehículos de movilidad personal, incrementando tanto las órdenes de servicio específicas como la intensidad de los controles".

NORMATIVA VMP

A raíz de la Directiva (UE) 2021/2118, España aprobó el 25 de julio la Ley 5/2025 de Seguros de Automóviles, que amplía la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil a todos los vehículos de movilidad personal (VMP), incluyendo patinetes eléctricos, monociclos, hoverboards y otros vehículos personales ligeros.

El fin de esta normativa es asegurar la protección frente a daños ocasionados a terceros durante el uso de estos vehículos.

El Ayuntamiento ha subrayado que los Vehículos de Movilidad Personal deben circular con seguro obligatorio y la falta del mismo puede acarrear diferentes sanciones, que irán desde los doscientos a los ochocientos euros.

Además, la normativa exige que estos vehículos tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos, La sanción por no haber inscrito el vehículo supondrá cien euros.

Finalmente, los vehículos deberán llevar una etiqueta identificativa denominada placa matrícula, necesaria para circular en la vía pública. La sanción por no disponer de la misma implicará una multa de ochenta euros.

En aquellos casos en los que exista reincidencia de infracciones (más de dos ocasiones) respecto a cualquiera de los documentos mencionados anteriormente, se procederá a la inmovilización y retirada del vehículo a los depósitos municipales.

MÁS CONTROL Y ACTUACIONES

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto el acento en que el uso de los vehículos de movilidad personal constituye ya una realidad consolidada en la movilidad urbana, con impacto directo en la seguridad vial.

"La combinación de vigilancia, prevención, educación y sanción ha permitido mejorar la detección de infracciones y actuar sobre aquellos comportamientos que afectan negativamente a la seguridad vial", ha resaltado.

Por ello, ha incidido, Policía Local va a continuar desarrollando campañas orientadas a la reducción de la siniestralidad y la seguridad de los usuarios de estos vehículos.