La Policía Local de Logroño recupera la corona del Niño Jesús de la Virgen de la Esperanza, robada en Nochevieja - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño ha recuperado la corona del Niño Jesús de la imagen de la Virgen de la Esperanza que fue robada el 31 de diciembre de la Iglesia de Santiago El Real.

Tal como se ha dado cuenta desde el Ayuntamiento de la capital riojana mediante un mensaje en la red social X, "gracias al trabajo de investigación", la corona robada "fue localizada con rapidez y entregada a la Hermana Mayor de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza".

En el mismo mensaje se indica, además, que "el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha agradecido su labor a los agentes David Aldana y Miguel Ángel Galilea".