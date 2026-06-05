Policía Local y Nacional refuerzan dispositivos para unas fiestas de San Bernabé que se prevén "tranquilas" y "seguras" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Policía Local de Logroño y Policía Nacional reforzarán dispositivos para unas fiestas de San Bernabé -del 6 al 12 de junio- que se prevén "tranquilas" y "seguras" en la capital riojana. Para ello, se activarán a un centenar de policías locales en tres turnos diarios, así como a un total de 200 policías nacionales de varias unidades.

La coordinación entre cuerpos de seguridad de cara a los próximos festejos ha sido el hilo conductor de la Junta Local de Seguridad celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Logroño, presidida por el alcalde, Conrado Escobar, y por la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz.

Como ha señalado Escobar al finalizar la reunión, "las fiestas de San Bernabé son un momento de encuentro, de alegría y de disfrute para miles de logroñeses y logroñesas, así como para quienes nos visitan en estos días desde otros puntos de España o incluso del extranjero para descubrir nuestra ciudad y conocer nuestra rica historia".

"Para garantizar unas fiestas con los más elevados niveles de seguridad, contamos con el compromiso y el trabajo coordinado entre los cuerpos de Policía Local y Policía Nacional", ha indicado el alcalde de Logroño.

Una colaboración entre administraciones, ha resaltado, "que se establece, una vez más, para lograr que las fiestas de San Bernabé, declaradas de Interés Turístico Nacional, cuenten con los niveles óptimos de seguridad".

Y aunque ha subrayado el primer edil logroñés que "partimos de la base de que Logroño es una ciudad segura, en estas fechas contará con un refuerzo de la seguridad, no siempre visible, pero siempre eficaz ante cualquier situación que pueda alterar la seguridad de la ciudadanía".

El dispositivo de seguridad ciudadana, movilidad y convivencia habilitado por la Policía Local contará con una media de 100 agentes cada día distribuidos entre días festivos y laborables (con el consecuente refuerzo si fuese oportuno por necesidades del servicio) 43 vehículos (entre rotulados y camuflados) y 9 motocicletas.

Durante estos días se realizarán patrullajes a pie en las principales actividades lúdico-festivas y se intensificarán los controles de alcoholemia y otras sustancias, además de continuar con diferentes actuaciones que se están realizando frente a actos incívicos, dentro del plan de choque para mejorar la habitabilidad en el Casco Antiguo.

Además, la Policía Local realizará los cortes de tráfico oportunos en aquellas actividades que así lo requieran, controlará la entrada y salida de los festejos como el pirotécnico o taurino y realizarán patrulla para controlar espacios de gran afluencia como el recinto ferial de Las Norias o la venta ambulante.

A la parte municipal de este dispositivo se unirá también Protección Civil, que contará con la disponibilidad a lo largo de las fiestas de sus voluntarios y su parque de vehículos en diferentes turnos, en función de las actividades del programa de fiestas.

Igualmente, estará disponible el Cuerpo de Bomberos, con sus retenes habituales y retenes especiales en jornadas como la del 10 de junio, en la que tendrá lugar el espectáculo de fuegos artificiales.

POLICÍA NACIONAL.

Por parte del Cuerpo de Policía Nacional, "se reforzará la vigilancia en los actos públicos con mayor afluencia de personas", como ha destacado la delegada.

Para ello, se contará con la participación de la unidad especializada en orden público UPR (Unidad de Prevención y Reacción), en apoyo al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y al Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

Asimismo, se intensificarán las actuaciones preventivas en zonas de ocio y puntos de concentración de público, con especial atención a la detección del consumo y tenencia de sustancias estupefacientes, así como al porte de armas, mediante la realización de controles específicos.

Por su parte, los TEDAX-NRBQ (Técnicos especialistas en desactivación de explosivos- Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) llevarán a cabo inspecciones preventivas de seguridad en espacios de especial interés y en aquellos que registren una elevada afluencia de público.

Del mismo modo, la Brigada Provincial de Información reforzará sus labores de vigilancia mediante dispositivos de paisano, en aplicación de las medidas previstas dentro del nivel 4 de alerta antiterrorista. Estas actuaciones se concentrarán en los puntos estratégicos, como la estación intermodal.

En materia de seguridad ciudadana, para el servicio de patrullaje se contará además con la colaboración de policías de Francia e Italia, en el marco de la cooperación internacional coordinada por la División de Cooperación Internacional dentro del proyecto 'Comisarías Europeas'.

La Brigada Provincial de Policía Judicial reforzará igualmente sus servicios para prevenir daños al mobiliario urbano y dar respuesta a posibles delitos contra el patrimonio, especialmente la sustracción de teléfonos móviles.

Por otra parte, desde la Brigada Provincial de Extranjería, en el marco de colaboración con el Organismo EMPACT en prevención y lucha contra la Trata de Seres Humanos, Explotación Sexual, Criminalidad Forzada y Mendicidad, se llevarán a cabo inspecciones y controles en lugares de interés.

El dispositivo contará también con el apoyo de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, que desplegará el helicóptero 'Cóndor' y los drones adscritos a esta Jefatura Superior. Se prevé la participación de las cinco brigadas provinciales, con un despliegue de más de 200 policías nacionales.

El objetivo, ha resaltado Arraiz, "es garantizar el normal desarrollo de las fiestas y que ciudadanos y visitantes puedan disfrutar de ellas en un entorno seguro, esperamos que las fiestas sean tranquilas, pero, si no es así, el dispositivo está preparado".

Por último, el alcalde de Logroño ha lanzado varias recomendaciones, que pasan, en primer lugar, "porque la seguridad empieza por uno mismo", ante lo que ha requerido "cautelas elementales e imprescindibles" con teléfonos móviles, objetos de valor y otros elementos; y también, con carácter general, "el coche, mejor en casa, andando se llega a todos lados".

A todo ello, ha querido el primer edil sumar que "tanto Policía Local como Nacional van a poder contar con la nueva aportación de seguridad que suponen las cámaras instaladas en la ciudad, tanto para prevención como para identificación de actos y autores de actos delictivos o incívicos".

"Todo esto nos va a permitir disfrutar de unas fiestas con total tranquilidad. Logroño va a seguir siendo una ciudad segura, gracias a esta colaboración y también gracias a las cámara, que se han colocado y se van a seguir instalando con todas las garantías", ha finalizado Conrado Escobar.