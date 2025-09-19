La Policía Nacional aconseja medidas de prevención para evitar el hurto de móviles y carteras en el Cohete de San Mateo

Archivo - Ambiente en la plaza del Ayuntamiento de Logroño durante el lanzamiento del cohete de San Mateo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional quiere proporcionar una serie de consejos de seguridad y de medidas preventivas para evitar la comisión de hurtos de teléfonos móviles y de carteras en el lanzamiento del 'Cohete' que dará inicio a las fiestas de San Mateo de Logroño, el próximo sábado 20 de septiembre.

Ante el gran número de personas en este evento hay que tomar ciertas medidas preventivas para evitar ser víctimas de determinados delitos, principalmente de robos y hurtos de teléfonos móviles y bolsos o carteras al descuido.

Si se produjera la sustracción de un teléfono móvil, este puede contener gran número de información personal y sensible que los delincuentes pueden usar con fines fraudulentos, como la realización de pagos por 'Bizum' no autorizados, compras no autorizadas, la consulta de contraseñas personales, el acceso no autorizado a ciertas aplicaciones o el contacto no deseado con personas de la agenda telefónica.

CÓMO PREVENIR LOS ROBOS.

- No pierda sus pertenencias de vista, evite dejarlas encima de la mesa o de barras de establecimientos hosteleros y guárdelas en lugares no visibles y de difícil acceso. Como bolsillos interiores, riñoneras, bolsos o mochilas en la parte delantera debidamente cerradas.

- Evite llevar el móvil o la cartera en los bolsillos traseros y evite también sacar el teléfono móvil en grandes aglomeraciones para evitar sustos.

- No lleve demasiado dinero en efectivo encima o si lo lleva llévelo distribuido en varios sitios: bolsillo interior del pantalón, mochila y cartera, por ejemplo.

QUÉ HACER UNA SI LE HAN ROBADO EL MÓVIL.

- Primero, mantenga la calma y compruebe que efectivamente ha sido víctima de un robo. Intente llamar a su número desde otro terminal.

- Luego, use las aplicaciones como 'Buscar mi móvil' o 'Encontrar mi móvil' que geolocalizarán la ubicación del terminal. A través de estas aplicaciones se puede hacer sonar remotamente el teléfono, para intentar localizarlo. Incluso puede bloquear su teléfono.

- Bloquee inmediatamente la tarjeta SIM llamando a tu teleoperador y suspenda la línea, esto hará que el delincuente no pueda recibir códigos de verificación en su número. Pida un duplicado en esta misma llamada y así recuperará tu número de siempre.

- Denuncie lo antes posible, en nuestras oficinas de denuncias (ODAC) que trabajan 24 horas, la sustracción del teléfono. Recuerde que debe acudir siempre a interponer la denuncia con el número de IMEI, lo puede obtener pulsando *#06#.

- Cierre sesión en todas las aplicaciones móviles y cambie las contraseñas para evitar que accedan a tus datos personales. Hágalo lo antes posible.

- Informe siempre a sus familiares y amigos del robo de su teléfono por si los delincuentes intentaran contactar con ellos para posibles engaños.

APP ALERTCOPS.

Los usuarios de dispositivos móviles pueden descargarse la aplicación digital, gratuita Alertcops, aplicación del Misterio del Interior.

Mediante esta herramienta, cualquier persona, víctima o testigo, puede enviar alertas de seguridad geolocalizadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de forma rápida y sencilla, en caso de ser objeto de hurto, robo, agresión sexual o cualquier otro ilícito.

Además la nueva versión de la aplicación (APP) AlertCops, permite por primera vez a los ciudadanos enviar fotos y vídeos en directo de situaciones comprometidas, por lo que cualquier persona víctima o testigo de un hurto en estas fiestas mateas puede enviar cualquier fotos y videos, relacionada con diferentes hechos delictivos.