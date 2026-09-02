Policía Nacional advierte sobre el 'Bizum inverso' y falsos pagos que ponen en riesgo operaciones entre particulares - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en La Rioja ha advertido este miércoles advierte sobre la estafa del 'Bizum inverso' y los falsos pagos que ponen en riesgo operaciones entre particulares, tras detectar dos casos recientes de este tipo de actuaciones que ponen de manifiesto cómo los estafadores aprovechan operaciones de compraventa habituales.

Como señalan fuentes policiales en un comunicado, "las operaciones de compraventa y alquiler entre particulares a través de Internet se han convertido en una práctica habitual". Precisamente esa normalidad es aprovechada por los estafadores para contactar con personas que han publicado un anuncio y generar una situación aparentemente legítima.

Así, indican que "dos casos recientes muestran diferentes formas de actuar, que comparten un elemento fundamental: la víctima espera recibir dinero y el estafador utiliza esa circunstancia para conseguir que autorice una operación económica o realice previamente un ingreso".

UNA SOLICITUD DE BIZUM QUE PARECÍA UN INGRESO.

En el primero de los casos, una persona había anunciado en una página de compraventa una plaza de garaje. Tras la publicación del anuncio, recibió la llamada de una persona que se mostró interesada y, después de hablar sobre las condiciones, ambas partes llegaron a un acuerdo.

El supuesto arrendatario indicó que realizaría un primer pago de 200 euros. Poco después, en la aplicación bancaria de la víctima apareció una operación pendiente de aceptación.

Convencida de que se trataba del dinero que debía recibir, la aceptó. Sin embargo, ello supuso el envío de la cantidad indicada, además dos pagos más que el estafador le solicitó.

Este procedimiento es conocido habitualmente como 'Bizum inverso', el cual aprovecha la confusión entre recibir un Bizum y recibir una solicitud de dinero.

El segundo caso comenzó con la publicación de una motocicleta en dicha web. Una persona se interesó por el vehículo y contactó con el vendedor, trasladando posteriormente la conversación a Whatsapp para continuar con la supuesta compraventa.

Tras alcanzar un acuerdo, el vendedor recibió un correo electrónico que aparentemente procedía del sitio web oficial.

En él se indicaba que el comprador ya había realizado el pago de la motocicleta y que el dinero se encontraba pendiente de ser transferido pero que, para ello, se solicitaba el abono de unos supuestos gastos de envío.

Este tipo de comunicaciones pueden utilizar logotipos, colores, nombres comerciales o formatos similares a los empleados por empresas conocidas, para llevar al engaño a la víctima.

También debe comprobarse cuidadosamente la dirección desde la que ha sido enviado y, especialmente, desconfiar cuando se solicita realizar un pago para poder recibir posteriormente dinero.

MANTENER LAS OPERACIONES DENTRO DE LAS PLATAFORMAS.

En las compraventas entre particulares resulta recomendable mantener las conversaciones y operaciones de pago dentro de los sistemas oficiales proporcionados por las propias plataformas, las cuales disponen de respaldo legal para actuar contra estafas. Trasladarlas a canales externos, facilita que los delincuentes envíen enlaces, justificantes o comunicaciones falsas.

Recibir dinero no es lo mismo que aceptar una solicitud de dinero La urgencia en la operación, la insistencia del supuesto comprador o explicaciones como que existe un problema con el pago deben considerarse señales de alerta.

La mejor protección comienza por comprobar qué operación se está autorizando, mantener conversaciones dentro de las plataformas oficiales y desconfiar de cualquier petición de dinero previa.