Policía Nacional advierte sobre las nuevas estafas cometidas a través de plataformas de compra-venta de segunda mano - POLICÍA NACIONAL LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía Nacional de La Rioja quiere proporcionar consejos básicos de seguridad para evitar ser víctimas de estafas cometidas a través de plataformas de compra-venta de productos de segunda mano, más concretamente a través de 'Vinted' o de 'Wallapop'.

Existen diferentes modos de llevar a cabo este tipo de estafas, de ahí que haya que extremar las medidas de seguridad y de prevención, tanto los compradores como los vendedores.

En la Jefatura de La Rioja se ha recibido la denuncia de una víctima que realizó una compra en una de estas plataformas y el vendedor le pidió la mitad del pago por adelantado, algo más de 2.000 euros. Este comprador accedió y le realizó la mitad del pago por Bizum.

Pasaron los días y pudo observar que el producto había desaparecido de la plataforma, por lo que decidió introducir el número de teléfono al que le había realizado el pago y aparecía en internet como un 'número spam', motivo por el cual decidió acudir a interponer la correspondiente denuncia.

MODUS OPERANDI.

Existen diferentes maneras de llevar a cabo estafas a través de estas plataformas, tanto a compradores como a vendedores.

Estafas a compradores:

-Durante una compra-venta le envían un enlace al Whatsapp o al correo electrónico para poder 'confirmar el pago' correctamente. Usted realiza el pago y en realidad no recibe ningún producto.

-Antes de enviarle el producto y bajo la excusa de tener varios compradores o la urgencia, le piden la mitad del importe por adelanto y que realice el pago fuera de la plataforma.

-Si observa precios excesivamente bajos o por debajo de la media del mercado. Puede estar ante una estafa. Desconfíe.

-Le pueden enviar productos falsos o diferentes a los que aparecen en la aplicación.

Estafas a vendedores:

-El comprador cuando recibe el artículo que le ha comprado asegura no haberlo recibido. E inicia una disputa falsa con la excusa de que ha llegado dañado, que le faltan partes o que el paquete se encontraba abierto o dañado. Lo que hacen en realidad es manipular las fotografías o vídeos para justificar los daños con inteligencia artificial. Así el comprador recibe el dinero y además se ha quedado con la mercancía recibida en buen estado.

-El comprador con la excusa de que se le reserve el artículo, porque le interesa mucho, intenta realizar un pago por adelantado fuera de la aplicación y le propone hacerle una transferencia bancaria. Con la excusa de que posee una cuenta de empresa le dice que tiene que aportarle un código de seguridad que le van a enviar y al final, tras ganarse su confianza, en vez de recibir usted el dinero como vendedor, lo que hace es enviárselo al comprador.

ESTAFAS RELACIONADAS

Otro tipo de estafa que ha llegado a Policía Nacional, pero llevada a cabo en otra plataforma de compraventa, es aquella en la que, con algún tipo de excusa, el vendedor solicita un anticipo mediante Bizum, de la cantidad por la cual se vende el producto.

En el momento en el que la víctima realiza el pago, el anuncio de venta desaparece, haciéndose imposible contactar con el vendedor, ya que el número proporcionado por el mismo para recibir el precio exigido, es un número SPAM de venta fraudulenta.

MEDIDAS PREVENTIVAS.

-No realice ninguna operación fuera de la plataforma ni de la aplicación oficial. Mantenga conversaciones, negociaciones o dudas siempre a través de la plataforma.

-Nunca realice pagos fuera de los canales legales, no realice transferencias desde fuera.

-Antes de realizar los envíos intente documentar con vídeos o fotografías todo lo el contenido del paquete.

-Desconfíe si el vendedor o el comprador tiene excesiva prisa en cerrar la transacción.

-Denuncie si le han intentado estafar. Utilice los canales legales establecidos para ello dentro de la aplicación.