Policía Nacional alerta de una estafa por WhatsApp en la que se solicita dinero sin que el titular de la cuenta lo sepa

Este sábado, taller de bailes para niños y niñas con la Escuela Tacones y Puntas en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional advierte sobre una modalidad de estafa a través de WhatsApp que resulta especialmente difícil de detectar, ya que los delincuentes consiguen enviar mensajes desde cuentas legítimas sin que sus propietarios sean conscientes de ello.

A diferencia de otros fraudes en los que los estafadores utilizan números desconocidos o fotografías de perfil para hacerse pasar por familiares y amigos, en estos casos las peticiones de dinero pueden aparecer directamente en las conversaciones habituales de las víctimas.

Esta circunstancia hace que el engaño resulte especialmente creíble, puesto que quien recibe el mensaje, comprueba que procede del mismo número de teléfono con el que lleva tiempo comunicándose y que aparece integrado en el historial de conversaciones que mantiene con esa persona.

El objetivo de los ciberdelincuentes es aprovechar esa relación de confianza para conseguir que las víctimas realicen transferencias bancarias o envíos de dinero mediante Bizum, generalmente bajo pretexto de una situación urgente.

Para llevar a cabo este tipo de engaños, los ciberdelincuentes necesitan obtener acceso no autorizado a la cuenta de WhatsApp de otra persona o a los mecanismos que permiten utilizarla.

Una de las posibilidades investigadas consiste en aprovechar vulnerabilidades de seguridad que, en determinadas circunstancias, pueden permitir comprometer una cuenta sin que su propietario tenga que facilitar voluntariamente contraseñas o códigos de verificación.

En algunos incidentes se ha descrito la posibilidad de que los atacantes utilicen sesiones no autorizadas capaces de enviar mensajes en nombre del usuario legítimo, sin que este advierta inmediatamente la actividad fraudulenta.

El resultado es que el receptor puede visualizar una petición de dinero dentro de una conversación auténtica, mientras que el propietario de la cuenta desconoce que alguien está utilizando su identidad.

RECOMENDACIONES.

Ante este tipo de situaciones, la Policía Nacional recomienda extremar las precauciones y adoptar una serie de medidas preventivas:

1. Confirmar cualquier petición de dinero mediante una llamada telefónica, especialmente cuando se soliciten transferencias, o pagos urgentes, aunque el mensaje proceda de un contacto habitual.

2. Prestar especial atención a la forma en la que nuestro contacto se expresa. Aunque en ocasiones los estafadores imitan a la perfección la manera en la que nuestro familiar o amigo escribe, detectar expresiones inusuales, o palabras escritas de una forma distinta, podría servirnos como indicador de que no se trata de dicha persona.

3. Mantener actualizados WhatsApp y el sistema operativo del teléfono, para disponer de las últimas correcciones de seguridad.

4. Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, como medida adicional de protección frente a determinados intentos de apropiación de cuentas.

5. Revisar periódicamente los dispositivos vinculados y cerrar aquellas sesiones que resulten desconocidas, teniendo en cuenta que su ausencia no descarta necesariamente una intrusión.

6. No facilitar códigos de verificación ni contraseñas recibidos por SMS o a través de otras aplicaciones.

7. Desconfiar de las solicitudes económicas inesperadas, especialmente cuando se acompañen de mensajes que transmiten urgencia o presión.

8. Conservar las conversaciones y justificantes bancarios en caso de sospechar que se ha producido una estafa, comunicando inmediatamente los hechos a la entidad bancaria y denunciándolos ante la Policía Nacional.

La Policía Nacional insiste en que los ciberdelincuentes perfeccionan constantemente sus métodos para aprovechar la confianza que depositamos en las comunicaciones digitales.

Por ello, recuerda que una conversación conocida no siempre garantiza que la persona que escribe sea realmente su titular y que, ante cualquier solicitud inesperada de dinero, resulta fundamental comprobar su autenticidad por una vía alternativa.