LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Logroño y Lodosa. Dentro de la operación 'Flag', cuya investigación ha durado meses, se ha desarrollado la misma, destinada a luchar contra las drogas, especialmente cocaína.

En estas fechas cercanas a la Navidad, se ha explotado toda la información obtenida durante una larga investigación en una macro operación que se inició el pasado miércoles día 3 de diciembre con varios registros simultáneos y detenidos en las localidades de Logroño y Lodosa (Navarra), que se ha prolongado con otros tantos registros durante el día 4. Aunque las detenciones de los participes en la organización criminal dedicada al tráfico de droga han continuando durante todo el puente de la constitución.

TRES ESCALONES DE DISTRIBUCIÓN DE DROGA EN EL GRUPO CRIMINAL.

El grupo de investigación de Policía Nacional, que ha llevado a cabo las pesquisas durante meses, inició su investigación con la información de una persona dedicada a la venta de droga, principalmente cocaína. La investigación, en la que se han utilizado diversas fuentes, y se han hecho uso de numerosos medios de obtención de datos, ha permitido recoger indicios por los que se puede establecer presuntamente que existiría una organización criminal constituida por diez personas que se dedicaban de forma conjunta a la adquisición y distribución de drogas, principalmente cocaína a consumidores finales y a otros distribuidores menores.

En la organización destaca el papel de dos personas en concreto que serían los proveedores de droga a la organización, que estaba integrada por el escalón intermedio que abastecía a otros vendedores y también directamente a consumidores finales.

RAMIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La información analizada durante la investigación ha permitido además identificar a un tercer proveedor de la droga, de ese primer escalón, no perteneciente a la organización, y otros cuatro intermediarios de segundo escalón que vendían presuntamente directamente a consumidores finales.

En la operación, dirigida por la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, han participados diversas unidades, entre ellas la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Operaciones Especiales (GOES), y la Unidad de Guías Caninos. En total se han realizado 10 entradas y registros, seis en Logroño, en diferentes zonas de la ciudad y cuatro en la localidad de Lodosa, culminando con la detención de 15 personas, aunque no se descarta que se realicen más detenciones.

En estos registros se han intervenido 286,47 gramos de cocaína, 1,738 kilos de marihuana, 0,56 gramos de heroína, 2,27 gramos de hachís, 0,8 gramos de Tusi (cocaína rosa), 3.300 euros, 2 envasadoras al vacio, 6 básculas de precisión, diverso material para la distribución en dosis, una pistola de aire comprimido, dos navajas y diversa documentación. Además de un vehículo tipo turismo utilizado para la comisión del delito. El valor aproximado de la droga intervenida alcanzaría los 29.099,73 euros.

Los detenidos que alcanzan el número total de 16, se distribuyen entre 15 detenidos a los que se les atribuye presuntamente la comisión de un delito de tráfico de drogas, 10 de estos además pertenencia a organización criminal, a los que hay que añadir uno más detenido por encontrarse en situación irregular en aplicación de la normativa de extranjería. De los 15 detenidos citados 4 de ellos se encontraban en situación irregular a los que se les ha incoado el correspondiente expediente administrativo. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los detenidos.

SIETE PUNTOS DE VENTA DE DROGA DESACTIVADOS

En el marco del 'Plan de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en Zonas de Ocio' y el 'Plan Estratégico de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista de Drogas en los Centros Educativos y sus Entornos' ambos de Secretaria de Estado de Seguridad coordinados por la Delegación del Gobierno en La Rioja, el desarrollo de esta operación 'Flag' ha supuesto la desactivación de 7 puntos de venta de droga, seis de ellos en Logroño y uno más en la localidad de Lodosa.