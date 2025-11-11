La Policía Nacional detiene al autor de 6 robos en viviendas de Logroño con escalo

La Policía Nacional ha procedido a la detención del presunto autor de varios robos en el interior de viviendas de Logroño - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido del presunto autor de 6 robos en el interior de viviendas de Logroño. Éste accedía a las viviendas por el procedimiento del escalo, forzando las puertas de las terrazas sin importarle que hubiera moradores en su interior en el momento de la sustracción.

Los hechos que se le atribuyen por el grupo de investigación, tuvieron lugar entre el día 21 y el 26 de octubre, todos en viviendas del centro de Logroño. Presuntamente en todas ellas el autor habría accedido forzando las puertas de las terrazas que daban acceso al interior de una de las habitaciones de la vivienda.

El presunto autor cometía los hechos en horas diurnas, por lo que no le importaba que hubiera personas en la vivienda, llegando a encontrarse en ocasiones con las víctimas en el propio domicilio.

Consiguió hacerse con efectos personales y de valor que encontraba en las viviendas, como bolsos con documentación y tarjetas de crédito, además de joyas y dinero. Llegando en una de las viviendas a sustraer 2.300 euros en efectivo.

El grupo de investigación, tiene indicios de que el detenido, se movía por los tejados de los patios interiores de los edificios de las manzanas del centro de Logroño, para desplazarse por ellos de un edificio a otro, hasta las terrazas que le permitían entrar en las habitaciones de las viviendas.

Al detenido, que se le imputan 6 robos con fuerza en el interior de domicilios, es un varón de unos 50 años, le constan numerosos antecedentes policiales por hechos contra el patrimonio. Tras pasar a disposición judicial, el juez competente ha ordenado su ingreso en prisión.