La Policía Nacional detiene al autor de varios robos en el interior de vehículos por valor de 5.000 euros en Logroño - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han llevado a cabo la detención de un varón, como presunto autor del robo en el interior de varios vehículos, de los que se llevó varios objetos personales, según han informado este martes fuentes policiales.

De acuerdo con sus datos, en uno de los vehículos, el detenido sustrajo una tarjeta de crédito y posteriormente realizó una serie de compras con dicha tarjeta sin el consentimiento de su dueña, por lo que estaría incurriendo, además, en un delito de hurto y posteriormente en un presunto delito de estafa.

Del segundo de los vehículos habría sustraído la recaudación del establecimiento de hostelería de su dueña, ascendiendo a un total de 5.000 euros.

Los hechos se pusieron en conocimiento del grupo investigador, a raíz de la interposición de las denuncias por parte de las víctimas.

La primera de las víctimas manifestó que había dejado su coche perfectamente estacionado y cerrado y que al llegar se lo encontró revuelto y sin su mochila y efectos personales. Poco después se había percatado que alguien habría realizado cargos no autorizados con su tarjeta de crédito por un valor de 117 euros.

La segunda de ellas manifestó que había dejado perfectamente estacionado su vehículo para bajar y hacer unos recados y que a la vuelta, había encontrado todo el interior muy revuelto y desordenado.

Tras revisar detenidamente el interior, pudo comprobar que le faltaba un neceser con 5.000 euros dentro, dinero que había depositado allí puesto que se trataba de la recaudación de de su establecimiento hostelero en Logroño.

Después del inicio de la correspondiente investigación policial, cruce de datos, visionado de imágenes de cámaras de seguridad y contraste de la información que se poseía, se ha podido llegar a la plena identificación del presunto autor de los hechos.

Una vez que ha sido completamente identificado, y tras la emisión de una orden policial de detención se ha conseguido dar con su paradero en una céntrica calle de Logroño por una patrulla de Policía Nacional.

El presunto autor de los hechos podría ser sospechoso de otros robos que se encuentran en fase de investigación. El varón posee un total de 16 antecedentes previos, principalmente por robos con fuerza en las cosas, por el uso de tres identidades diferentes.