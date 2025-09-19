La Policía Nacional detiene a dos personas y erradica un punto de venta de droga en Logroño - POLICÍA NACIONAL

Los presuntos autores vendían la droga desde su propio domicilio y repartían la sustancia transportándola hasta el consumidor final

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado un operativo antidroga en Logroño, erradicando un punto de venta de droga en la ciudad, en el que se suministraban distintas sustancias, principalmente cocaína. Los presuntos autores abastecían a clientes, en pequeñas cantidades, tanto desde su propia vivienda en venta directa, como repartiendo la droga al destinatario final lo que ha llevado a su detención.

El grupo de investigación de Policía Nacional de Logroño abrió esta operación al captar información de diversas fuentes, que daban indicios del establecimiento de un punto de venta y distribución de droga en un piso de la ciudad.

Tras llevar a cabo una investigación, se ha podido determinar que los presuntos autores se dedicaban a la venta de droga desde su propia vivienda, y que también satisfacían la demanda de sus clientes, repartiendo la droga tanto en vehículo tipo turismo, como en un patinete eléctrico dedicado a esta actividad.

DETENCIÓN Y REGISTRO DOMICILIARIO

La operación ha culminado con la entrada y registro de la vivienda, desde la que se suministraba la droga, que además les servía de domicilio. En la operación y en el registro se han intervenido un total de 42,77 gramos de cocaína, 9,85 gramos de marihuana, 1,06 gramos de éxtasis color rosa denominado 'tusi', 530 euros en efectivo en billetes pequeños, una báscula de precisión, recortes de plástico para la distribución de las dosis, precinto para su sellado y el patinete eléctrico que servía para repartirla.

El valor total de la droga incautada alcanza aproximadamente los 2.695 euros.

Durante el desarrollo del dispositivo La Policía Nacional ha practicado la detención de dos personas por su presunta participación en la venta y reparto de la droga, a quienes se les atribuye un delito contra la salud pública.