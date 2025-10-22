La Policía Nacional detiene a dos personas en Logroño por la sustracción de 1200 litros de gasoil

La Policía Nacional detiene a dos personas en Logroño por la sustracción de 1.200 litros de gasoil - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este miércoles de la detención -el pasado viernes, pasadas las 3 de la madrugada- en Logroño de dos personas dedicadas presuntamente a la sustracción de gasoil forzando los depósitos de camiones estacionados en polígonos, en horas nocturnas.

Fueron inmediatamente interceptados por una dotación de Policía Nacional cuando presuntamente acababan de sustraer gasoil de un camión estacionado en una zona destinada para este tipo de vehículos, y abandonaban el lugar, circulando en un vehículo tipo furgoneta.

Fueron sorprendidos portando en el interior 20 garrafas con alrededor de 50 litros de gasoil, una moto bomba para la extracción del combustible de los depósitos y diversa herramienta.

Además en la furgoneta se hallaron claros indicios de su presunta participación en la sustracción del combustible forzando el tapón del depósito. Se procedió a su detención infraganti y tanto el vehículo como el material que portaban en su interior fue incautado.

En el desarrollo de esta intervención ha sido importante la colaboración del personal de seguridad privada, facilitando información relevante. Dentro de la estrecha colaboración entre la Policía Nacional y los operadores del sector de seguridad privada para el desarrollo su misión.

OTROS HECHOS.

El grupo de investigación de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de La Rioja les atribuye presuntamente además el robo de combustible de un camión estacionado, durante la noche del día 13 de octubre. En esta ocasión habrían perforado el depósito del camión para sustraer 500 litros de gasoil.

Además también se les atribuye su participación presuntamente en la sustracción de 650 litros de gasoil de dos depósitos de una finca, a la que accedieron tras el forzamiento de la valla perimetral y de la caseta en la que se encontraban los depósitos.

Los detenidos tienen entre 25 y 35 años, y a uno de ellos le constan numerosos antecedentes policiales por diferentes tipos de hecho.