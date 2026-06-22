Policía Nacional expone 17 bicicletas y 24 patinetes eléctricos sustraídos en Logroño para que sus dueños los recuperen - POLICÍA NACIONAL LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja organizará una exposición de bicicletas y patinetes eléctricos que han sido extraviados, sustraídos o intervenidos en el marco de distintas investigaciones o actuaciones policiales, con el objetivo de localizar a sus legítimos propietarios.

Se trata de un total de 41 vehículos -17 bicis y 24 patinetes- recuperados en diferentes actuaciones policiales llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y la Brigada Provincial de Policía Judicial, tras ser intervenidos por su posible relación con hechos delictivos, por falta de acreditación de su titularidad o por haber estado vinculadas a diversas investigaciones policiales.

Con carácter temporal, la exposición se instalará en la sede de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, situada en la calle Serradero, 26.

Podrá ser visitada desde el próximo martes día 23 de junio hasta el día 3 de julio, en horario de 10 a 13 horas por la mañana y de 17 a 19 horas por las tardes.

Las personas que deseen acudir y consideren que alguno de los vehículos expuestos pudiera ser de su propiedad deberán aportar la correspondiente denuncia, la factura de compra, el número de serie o cualquier otra prueba, como fotografías, que permita acreditar de forma fehaciente la titularidad.

Durante este periodo ya se han producido numerosas devoluciones de bicicletas y patinetes sustraídos por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, tras la identificación de sus legítimos propietarios, si bien en otros casos no ha sido posible determinar la titularidad, lo que motiva la puesta en marcha de esta iniciativa.

Desde la Policía Nacional se quiere concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar medidas de seguridad para prevenir la sustracción de este tipo de vehículos.

Entre ellas, destaca la necesidad de conservar el número de serie, habitualmente situado en zonas poco visibles, por lo que se recomienda hacerle una fotografía en el momento de comprarla lo que facilita su identificación y recuperación en caso de robo.