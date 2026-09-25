Policía Nacional hace un balance "positivo" de unas fiestas de San Mateo marcadas "por la seguridad y la prevención" - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional realiza un balance positivo del dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de las fiestas de San Mateo de Logroño, unas jornadas caracterizadas por la elevada presencia de ciudadanos y visitantes en las calles y por el desarrollo de numerosos actos multitudinarios.

El dispositivo, en el que han participado agentes de diferentes unidades de la Jefatura Superior de La Rioja, junto con unidades desplazadas específicamente para estas fechas, ha tenido como principal objetivo garantizar la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de delitos y ofrecer respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Durante las fiestas se ha mantenido una importante presencia policial en los lugares de mayor concentración de personas, combinando el trabajo de agentes uniformados con policías de paisano, estos últimos, especialmente destinados a la prevención y detección de aquellos delitos que suelen producirse aprovechando las grandes aglomeraciones.

A lo largo del dispositivo se ha procedido a la identificación de un elevado número de personas dentro de las labores preventivas desarrolladas para anticiparse a las posibles conductas delictivas.

Asimismo, la Policía Nacional ha llevado a cabo diversas inspecciones en establecimientos y locales, comprobando el cumplimiento de la normativa y desarrollando las actuaciones policiales correspondientes cuando ha resultado necesario.

DETENCIONES POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

Entre las actuaciones realizadas durante estos días se encuentran diferentes detenciones relacionadas con delitos contra el patrimonio.

Los agentes han intervenido, entre otros hechos, ante robos con fuerza cometidos en el interior de vehículos, así como ante hurtos de patinetes y teléfonos móviles, algunos de los efectos especialmente susceptibles de ser sustraídos durante celebraciones caracterizadas por una elevada concentración de personas.

Precisamente, la prevención de hurtos y robos al descuido, ha constituido uno de los ámbitos sobre los que se ha mantenido una especial vigilancia durante las fiestas de San Mateo.

Otro de los aspectos destacados durante las fiestas ha sido la atención prestada a los menores.

En diferentes momentos, los agentes han atendido a niños que se habían separado accidentalmente de sus familiares entre las aglomeraciones propias de los actos festivos, resolviéndose estos casos satisfactoriamente.

El balance general permite destacar el buen desarrollo de las fiestas de San Mateo, en las que miles de personas han podido disfrutar de los diferentes actos programados, mientras la Policía Nacional mantenía un dispositivo permanente en las calles.