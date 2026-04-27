Policía Nacional y la Policía Local de Logroño detienen a un grupo de seis personas por intento de agresión

Armas que llevaba un grupo de jóvenes que quería agredir a otro grupo juvenil - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional junto con agentes de la Policía Local de Logroño, durante la noche del pasado domingo, alrededor de las 23,30 horas, han detenido a seis jóvenes, cinco de ellos menores de edad, por perseguir a otro grupo de jóvenes, presuntamente, para agredirles portando objetos peligrosos.

La rápida intervención de los agentes de Policía Nacional y Local impidió que se produjera cualquier tipo de agresión. Unos transeúntes procedieron a llamar al teléfono de Emergencias 112 alertando de que un grupo de jóvenes estaba persiguiendo a otro grupo con objetos peligrosos.

La rápida respuesta de ambos cuerpos para la búsqueda y localización de este grupo de jóvenes, por diferentes zonas de la ciudad. Tanto agentes de Policía Nacional como Policía Local, localizaron a diferentes transeúntes y testigos que les fueron facilitando información para a su localización. Finalmente, ambos cuerpos procedieron a la detención del grupo de jóvenes perseguidor, que ya estaban alcanzando al grupo al que pretendían agredir. Por lo que procedieron a su completa identificación y detención, tras una persecución a pie.

ARMAS INCAUTADAS

Los jóvenes que huían al percatarse de la presencia policial, fueron tirando algunos objetos contundentes y armas blancas debajo de algunos vehículos estacionados en la calle. Posteriormente los agentes actuantes realizaron una requisa por la zona, y procedieron a la localización e incautación de estos objetos peligrosos, entre ellos, un machete de doble de filo de 45 centímetros de hoja, una cadena de eslabones de hierro, una barra metálica, una barra de amortiguación, un martillo y dos destornilladores.

Las diligencias están siendo tramitadas por el grupo de investigación de Policía Nacional para el total y completo esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la noche del domingo y de los motivos por los cuales querían llevar a cabo esta agresión, por lo que no se descarta que se lleven a cabo detenciones de otros implicados.