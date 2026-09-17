Policía Nacional prepara un dispositivo de seguridad para San Mateo con más de 360 agentes - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional establecerá un dispositivo especial de seguridad con motivo de las Fiestas de San Mateo de Logroño, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los diferentes actos programados y reforzar la prevención de hechos delictivos durante unos días en los que se prevé una importante concentración de personas.

El operativo, con la participación de más de 360 agentes, comenzará a desarrollarse desde hoy, 17 de septiembre, inicio oficial de las fiestas, incrementando los controles coincidiendo con la llegada de visitantes a Logroño. Las actuaciones se han centrado especialmente en la prevención de delitos, el control de sustancias estupefacientes y la detección de armas u otros objetos peligrosos.

Dentro del dispositivo, participa la Brigada Móvil, reforzará la presencia policial en las infraestructuras de transporte y en los principales puntos de llegada de viajeros, realizando labores preventivas y de control para incrementar la seguridad de quienes se desplazan a la capital riojana.

Agentes del TEDAX-NRBQ (Técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos- Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico), en la fase previa al dispositivo, llevarán a cabo inspecciones, requisas y controles de seguridad en lugares de interés y de afluencia de público.

De igual modo, la Brigada Provincial de Información, viene captando y analizando información dando respuesta al Nivel 4 de alerta Antiterrorista.

Asimismo, participarán agentes pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y al Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Jefatura Superior, formando parte del perímetro de seguridad para garantizar la seguridad en el lugar del Lanzamiento del Cohete y sus aledaños. Les prestará apoyo la Unidad de Guías Caninos, especializados en detectar determinados objetos y sustancias prohibidas.

El área de Seguridad Ciudadana se ha visto reforzada con agentes pertenecientes a las Unidades de Intervención Policial (UIP), especialistas en orden público y control de masas, desplazados desde otras plantillas.

El día del 'Cohete', desde primera hora, la Unidad Aérea de la Policía Nacional se encargará de garantizar la seguridad aérea, con varios drones y sistemas de detección de estos, con diferentes capacidades operativas y sistemas de inhibición, con el objetivo de evitar la intrusión de posibles aeronaves no tripuladas. Igualmente, la Jefatura contará con el helicóptero, que se encargará de dar seguridad aérea en el Ayuntamiento de Logroño y sus inmediaciones, siendo destacable que todo ello será retransmitido en tiempo real al CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Policial Integrado) para una mejor toma de decisiones por parte del mando.

La Brigada Provincial de Policía Judicial formará parte del dispositivo de seguridad mediante agentes desplegados in situ, algunos de ellos identificables con chalecos de Policía Nacional, para la prevención, reacción e investigación temprana ante las posibles sustracciones de teléfonos móviles, carteras y efectos personales, y otros 'de paisano' para la prevención del delito.

Por último, en el marco de Colaboración con la División de Cooperación Internacional, el Servicio de Seguridad Ciudadana contará con agentes europeos procedentes de Italia y Francia, plenamente integrados en el dispositivo.