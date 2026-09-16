La Policía proporciona consejos de seguridad para prevenir delitos durante San Mateo

Una persona trata de robar el móvil de otra - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde la Jefatura Superior de Policía de La Rioja se quieren proporcionar una serie de consejos de seguridad y medidas preventivas para evitar ser víctimas de determinados delitos durante las fiestas de San Mateo 2026.

Se trata de unas medidas básicas para que todos los ciudadanos las adopten y puedan pasar unas fiestas con total normalidad. Los tipos delictivos más comunes al haber grandes aglomeraciones de personas son hurtos o robos al descuido, tanto de terminales móviles como de objetos personales de valor, como pueden ser los bolsos o mochilas o las carteras.

HURTOS AL DESCUIDO

Evite dejar las pertenencias encima de las mesas o de las barras de los establecimientos de hostelería.

Evite dejar el bolso o mochila colgado en la parte trasera de la silla.

Intente llevar el bolso, riñonera o mochila en la parte delantera, sobre todo en las grandes concentraciones de personas.

Qué hacer una si le han robado el terminal - Primero, mantenga la calma y compruebe que efectivamente ha sido víctima de un robo. Intente llamar a su número desde otro terminal.

- Luego, use las aplicaciones como 'Buscar mi móvil' o 'Encontrar mi móvil' que geolocalizarán la ubicación del terminal. A través de estas aplicaciones se puede hacer sonar remotamente el teléfono, para intentar localizarlo.

Incluso puede bloquear su teléfono.

- Bloquee inmediatamente la tarjeta SIM llamando a tu teleoperador y suspenda la línea, esto hará que el delincuente no pueda recibir códigos de verificación en su número. Pida un duplicado en esta misma llamada y así recuperará tu número de siempre.

- Denuncie lo antes posible, en nuestras oficinas de denuncias (ODAC) que trabajan 24 horas, la sustracción del teléfono.

Recuerde que debe acudir siempre a interponer la denuncia con el número de IMEI, lo puede obtener pulsando *#06# o en el apartado 'Ajustes' de su teléfono.

- Cierre sesión en todas las aplicaciones móviles y cambie las contraseñas para evitar que accedan a tus datos personales. Hágalo lo antes posible.

- Informe siempre a sus familiares y amigos del robo de su teléfono por si los delincuentes intentaran contactar con ellos para posibles engaños.

SUMISIÓN QUÍMICA

-Evite dejar sus copas o vasos de bebidas en sitios que no pueda verlos.

-Si pasa por un sitio con mucha gente, llévelo tapado por seguridad.

-No acepte bebidas de personas que no conoce y que no hayan sido abiertas delante de usted.

PÉRDIDA DE MENORES

-No pierda de vista a su hijo menor, intente llevarlo de la mano en zonas muy concurridas.

-Identifique al menor, bien con pulseras identificativas o con el número de teléfono de los padres en un lugar visible.

-Hágale que se aprenda de memoria el número de teléfono de sus padres por si se perdiera.

APP ALERTCOPS

Los usuarios de dispositivos móviles pueden descargarse la aplicación digital, gratuita Alertcops, aplicación del Misterio del Interior. Mediante esta herramienta, cualquier persona, víctima o testigo, puede enviar alertas de seguridad geolocalizadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de forma rápida y sencilla, en caso de ser objeto de hurto, robo, agresión sexual o cualquier otro ilícito.

SI ES VÍCTIMA DE UN DELITO

¿Qué opciones tiene un ciudadano cuando es víctima de un delito? Por supuesto, en caso de emergencia, lo primero es llamar al 091. Pero, además de esto, existen varias posibilidades para presentar una denuncia, que se hacen llegar al turista:

- Denuncia a través de Internet: a través de la web policial (www.policia.es). La denuncia se puede interponer en cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán. Se debe comparecer en una comisaría en un plazo máximo de 72 horas para que el denunciante firme la denuncia y obtenga un justificante o copia de la misma.

- Oficina de denuncias: mediante la comparecencia física del denunciante en la comisaría que este elija. La Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) permanece abierta las 24 horas del día y todos los días del año.