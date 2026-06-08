Policías franceses e italianos, junto a Policía Nacional, patrullan las calles de Logroño por las fiestas de San Bernabé - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Francia y de Italia realizarán durante las fiestas de San Bernabé en Logroño, patrullas conjuntas, acompañados de policías nacionales adscritos a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

Estas patrullas conjuntas recorrerán las principales zonas turísticas de la ciudad, como calle Portales, El Espolón, zona del Ayuntamiento, calle Laurel y San Juan o zona del Parlamento y Casco Antiguo.

Esta misma mañana se ha realizado la presentación oficial ante la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar.

El objetivo es la integración de los agentes de policía europeos con la Policía Nacional, con la finalidad de optimizar la comunicación lingüística, ofreciendo a los visitantes europeos de sus países, la posibilidad de dirigirse a un policía en su mismo idioma de su propio país, procurando mejorar la atención y la seguridad a los turistas de la ciudad.

Los agentes europeos, con sus propios uniformes policiales, realizarán los servicios, principalmente de Seguridad Ciudadana, en colaboración con los agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y formarán parte de los dispositivos policiales establecidos para estas fiestas.

El Proyecto "Comisarías Europeas" está dirigido por el Área de Coordinación Internacional de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional.

Este Proyecto se inició en el año 2008 con Francia en el marco normativo del 'Tratado de Prüm', en virtud del cual los países firmantes envían funcionarios policiales al territorio de otros Estados signatarios.

Desde el año 2012 el Proyecto se amplía con la Policía de Seguridad Publica de Portugal, incluyendo en el marco normativo la decisión del Consejo de la UE, así como al Acuerdo de Cooperación Transfronteriza en materia policial y aduanera firmada entre España y Portugal.

En el año, 2014, la Polizia di Stato de Italia se unió al proyecto de Comisarias Europeas y en el año 2020, y a pesar de la pandemia, las Comisarias Europeas comenzaron a recibir a la policía de Alemania y Países Bajos.

El objeto del desplazamiento es formar patrullas mixtas para atender, en su idioma, al turista desplazado a zonas de especial interés turístico o con ocasión de eventos socioculturales de relevancia.

Dentro de las funciones que los policías extranjeros tienen, se encuentran las patrullas a pie en zonas de alta densidad turística, labores de prevención de la delincuencia en vía pública, asistencia en las denuncias ciudadanas, realizando entre otras labores de traducción.

Policialmente se comparten diferentes prácticas operativas y métodos de trabajo, enriqueciendo el sistema de seguridad en la cooperación internacional.

Así, en el marco de la celebración de las fiestas de San Bernabé, y ante la llegada de turistas de países limítrofes con España, se están realizando patrullas conjuntas, tanto a pie como en vehículos policiales.

Se trata de atender las demandas de los ciudadanos que se hayan desplazado hasta Logroño en estas Fiestas, así como atender a las demandas de los peregrinos que pasen por Logroño en estos días festivos.