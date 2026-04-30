Política Local financia al 90% el equipamiento necesario para el bar-restaurante de la 'Casa de Islas' de Mansilla - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de Política Local, financia el 90 por ciento del equipamiento necesario para poner en marcha el bar-restaurante de la 'Casa de las Islas' de Mansilla de la Sierra, aportando más de 62.000 euros para la adquisición de electrodomésticos y mobiliario de este espacio, que se rehabilitó el año pasado.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Mansilla de la Sierra, José Manuel Ballesteros, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito este jueves el convenio por el que se establecen las bases de esta financiación.

Durante la firma, Osés ha subrayado que "el Gobierno de La Rioja ha invertido más de medio millón de euros para transformar este espacio en un punto de encuentro que promoverá la sociabilidad de los vecinos y visitantes de Mansilla de la Sierra, un importante esfuerzo económico que reafirma nuestro firme compromiso con la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida en los pequeños municipios".

Por su parte, el alcalde ha agradecido el apoyo económico del Ejecutivo riojano que ha permitido dar una segunda vida a este edificio que fue construido para replicar la histórica 'Casa de Islas' que quedó sumergida por las aguas del embalse y cuya reforma se ha desarrollado en tres fases diferentes.

En virtud de este acuerdo, el Ejecutivo regional destinará un total de 62.744,46 euros para la compra del equipamiento, que representa el 90 % del presupuesto total. Esta actuación, que será contratada por el Ayuntamiento de Mansilla de la Sierra, supondrá un coste total de 69.716,07 euros, el 10 % restante a cargo de las arcas municipales.

Para dar servicio a la barra y el office del bar, se adquirirán lavavasos, lavavajillas, enfriadora de botellas, mesa fría, fabricador de cubitos de hielo, 2 fregaderos, mesa para enseres, microondas y cafetera.

La cocina dispondrá de armario refrigerador y congelador, horno, estand para horno, cocina de 6 fuegos, 2 freidoras (1 modular y 1 doble), mesa refrigerada, mesa de acero para preparación de comida, módulo para enseres de cocina, campana extractora con sistema de extinción y extracción, microondas, cafetera y pelapatatas. Por último, el espacio de comedor estará dotado con mesas, sillas de madera, carritos para traslado de platos, enseres, etc...

La rehabilitación del edificio 'Casa de Islas' fue culminada e inaugurada por el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, el año pasado, tras una inversión de 470.418,62 euros por parte del Ejecutivo regional, equivalente al 67% del presupuesto de ejecución.

Tras esta actuación, la Casa cuenta con tres plantas completamente reformadas y adaptadas para el uso cultural, social, lúdico, formativo y residencial.

Así, en la planta baja se habilitó un espacio destinado a centro de interpretación, con una superficie útil de 283,06 m2 ; en la primera planta se ubica el bar- restaurante, cuya superficie útil es de 215,78 m2 , y parte de una vivienda de 116,06 m2 adscrita al bar-restaurante, que también ocupa la segunda planta.