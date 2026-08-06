El PP acusa al PSOE de "mentir" y "engañar" en materia de vivienda

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular ha señalado, a través de una nota de prensa, que el PSOE "vuelve a confundir deliberadamente los procedimientos ordinarios de control administrativo con una supuesta irregularidad". Los técnicos municipales "están haciendo exactamente lo que corresponde: requerir a las empresas adjudicatarias la documentación necesaria y exigirles el estricto cumplimiento de las condiciones recogidas en el pliego", ha señalado.

Los requerimientos "son una herramienta habitual de comprobación en cualquier procedimiento sujeto a control público". "No demuestran que se haya producido un incumplimiento, sino precisamente que existen mecanismos de supervisión y cautela para garantizar que las empresas cumplen todas sus obligaciones", han añadido.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular "agradecemos el rigor y la profesionalidad de los servicios técnicos municipales". El Ayuntamiento siempre ha defendido que las promociones de vivienda protegida deben desarrollarse con todas las garantías jurídicas y, por ello, "está realizando las comprobaciones oportunas antes de dar por concluido el procedimiento".

Parece que Reinares "ya se está postulando para relanzar su carrera política dentro del desordenado PSOE de Logroño". "Como su partido sigue sin candidato y él carece de un balance político tangible que presentar, necesita fabricar polémicas que le permitan ganar algo de protagonismo. Sin embargo, utilizar el trabajo de los funcionarios municipales como arma política no convierte sus insinuaciones en hechos".

Los controles, los requerimientos y la cautela administrativa "pueden resultar incómodos para un PSOE que no siempre se ha distinguido por defenderlos, pero son precisamente los instrumentos que garantizan la transparencia y el cumplimiento de la normativa", han añadido los 'populares'.

Reinares ·podría haber mostrado el mismo celo con la promoción Piqueras 2010, que contemplaba 24 viviendas protegidas y cuyo convenio fue aprobado en junio de 2019 con su propio voto·. El proyecto se presentó en 2020 y recibió posteriormente 184.844 euros del Gobierno de La Rioja, con Beatriz Arráiz al frente de la Dirección General de Vivienda, y otros 616.145 euros del Ministerio dirigido entonces por el exministro socialista José Luis Ábalos, hoy condenado por el Tribunal Supremo. "A pesar de tratarse de vivienda protegida de promoción privada financiada con dinero público, el Gobierno socialista mantuvo todo el procedimiento alejado del conocimiento de la ciudadanía", han señalado.

El objetivo del Gobierno municipal "continúa siendo facilitar el acceso de los logroñeses a una vivienda protegida, garantizando el cumplimiento de los pliegos, la seguridad jurídica y la máxima transparencia", ha concluido el PP.