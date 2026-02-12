El PP acusa al PSOE de "mentir" sobre la VPO que "es una realidad en Logroño"

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado, a través de un comunicado, al PSOE de "mentir" sobre la VPO que "es una realidad en Logroño", ya que han asegurado que el pliego "cumple con todas las garantías legales, ha pasado todos los trámites administrativos pertinentes, cuenta con todos informes favorables y con el aval de los técnicos: el pliego garantiza que todo adjudicatario cumple escrupulosamente con los requisitos para acceder a la VPO". "Es, además, una fórmula para construir y adjudicar vivienda habitual en toda España", han resaltado.

El conocimiento de estas cuestiones, al alcance de cualquier ciudadano y -por supuesto- de cualquier grupo municipal, "debería ser suficiente para que el Partido Socialista evitara una serie de insinuaciones que, si realmente creyeran, deberían hacerlas ante un tribunal. No ha sido así, por algo será".

"Sabemos que el Partido Socialista está avergonzado ante una realidad inapelable: nunca han sabido enfrentar la realidad de la vivienda en nuestra ciudad ni en nuestro país. Todo lo que hicieron fue cerrar la Oficina Municipal de Vivienda", han criticado. "Hemos descubierto también que la respuesta ante esta vergüenza que sienten es intentar que se hable de otra cosa: el PSOE no quiere que hablemos de VPO, porque saben que de ellos no se puede esperar absolutamente nada, así que han decidido inventarse una irregularidad que solo existe en el imaginario socialista. Y si no es así, que lo demuestren donde corresponde", han añadido.

Para el PP "en lugar de pedir dimisiones para seguir confundiendo a la ciudadanía, instamos al PSOE de Logroño a leer los pliegos, a conocer los problemas y soluciones en materia de vivienda y, en definitiva, a ejercer su trabajo de oposición con responsabilidad". "Si se hubiesen molestado lo más mínimo en estudiar y entender las fórmulas para fomentar la creación de viviendas desde la Administración Pública, nos hubieran ahorrado el bochorno al que se están sometiendo con declaraciones que solo demuestran una cosa: nunca han solucionado esta problemática porque, sencillamente, no la conocen", han apostillado.

Finalmente, los 'populares' han indicado que "hemos esperado que solucionaran el tremendo desafío que supone la vivienda en nuestro país, no hicieron nada cuando gobernaron La Rioja y Logroño y mucho menos desde el Gobierno de España. Lo que sí esperamos es que, ahora que por fin se están planteando soluciones, dimitan de su permanente política del barro y la mentira".

"Hoy los logroñeses saben que la VPO vuelve a ser una realidad y que, desde el Ayuntamiento de Logroño, se van a utilizar todas las fórmulas y herramientas a su alcance para que cada logroñés en cada barrio pueda acceder a una vivienda asequible", han finalizado.