El PP acusa a los socialistas de "mentir" y "generar alarma" con las ayudas de emergencia social

LOGROÑO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular lamenta que el PSOE vuelva a utilizar un asunto tan sensible como las ayudas de emergencia social "para hacer política a base de falsedades y generar una alarma absolutamente injustificada entre las familias logroñesas".

En primer lugar desde el PP aseguran que "es rotundamente falso que no se esté trabajando en la nueva ordenanza". El expediente ha sido incoado y comienza con un proceso de participación pública previa para que entidades sociales, profesionales y ciudadanos puedan realizar sus aportaciones.

Se trata del procedimiento legal habitual: tras esta consulta, la unidad técnica elaborará el texto, que será aprobado inicialmente, sometido a exposición pública, se resolverán las alegaciones y, finalmente, se aprobará de forma definitiva.

Es decir, la ordenanza está en marcha, tal y como se explicó en su momento y como confirma la propia unidad técnica municipal que está trabajando en ella.

"Resulta llamativo que los socialistas criquiten ahora una normativa que tuvo durante su etapa de gobierno y nunca modificó. Quien durante años no impulsó ninguna reforma carece de credibilidad para exigir ahora una inmediatez que él jamás practicó".

Respecto a las ayudas de emergencia social, el Partido Popular quiere ser "absolutamente claro: no existe ninguna ayuda de emergencia social que haya dejado de tramitarse".

Todas las solicitudes son valoradas y gestionadas conforme al criterio profesional de las trabajadoras sociales, que determinan las necesidades de cada familia y la respuesta más adecuada en cada caso.

Por ello, "rechazamos profundamente las declaraciones del PSOE porque suponen un cuestionamiento injustificado del trabajo de los profesionales de los Servicios Sociales municipales. Las trabajadoras sociales desarrollan una labor ejemplar y cuentan con todo el respaldo y el respeto del Equipo de Gobierno".

Quienes hablan de "parches" o de "inseguridad jurídica" están desacreditando el trabajo diario de quienes atienden a las personas más vulnerables.

En cuanto a las cuantías de determinadas ayudas, el PSOE "vuelve a ocultar un dato esencial: muchos de los límites económicos están vinculados al IPREM, un indicador cuya actualización corresponde al Gobierno de España".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez "mantiene congelado este indicador, condicionando la capacidad de actualización de numerosas prestaciones sociales".

También es falso hablar de "dinero bloqueado en el banco". La ejecución presupuestaria de estas ayudas depende de la existencia de solicitudes que cumplan los requisitos y de la valoración profesional de cada expediente. "No se trata de repartir dinero sin control, sino de garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan, con todas las garantías jurídicas y técnicas. El Partido Popular seguirá trabajando, junto a los técnicos municipales y escuchando a las entidades sociales, para dotar a Logroño de una ordenanza moderna, eficaz y adaptada a las necesidades actuales, siempre desde el rigor y la responsabilidad, no desde la demagogia ni la manipulación política".