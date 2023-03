El PP advierte que la estación de buses no se abrirá esta Legislatura y pedirá en el pleno licitar contratos pendientes

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha mostrado este martes su convencimiento en que la nueva estación de autobuses de la ciudad "no se va a abrir en esta Legislatura, está cerrada y va a seguir cerrada el 28 de mayo". Frente a ello, pedirán en el pleno del Consistorio del próximo día 30 que se liciten los contratos pendientes para su puesta en marcha, especialmente el correspondiente a la gestión.

Así lo ha adelantado esta mañana la concejala del PP Celia Sanz, en una comparecencia ante los medios de comunicación junto con el diputado regional 'popular' Carlos Cuevas, precisamente frente a las puertas de la nueva estación.

"Una estación -ha afirmado la edil en sus declaraciones- perfectamente identificada, pero solamente tiene eso, porque está cerrada, sigue cerrada y así va a seguir, porque no se va a abrir en esta legislatura. Y el responsable único es el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza".

A su juicio, "una de las causas por las que esta estación está hoy cerrada es sin ninguna duda el que en julio de 2019 decidió paralizar las obras del Nudo de Vara de Rey de manera unilateral, y uno de los daños colaterales más importantes que se han producido por esa decisión unilateral y de ruptura de consensos es que no se pueda abrir esta estación de autobueses".

"Y dijo -ha añadido- que no venía a hacer promesas. Pero no una, sino hasta cuatro veces han asegurado él, todo su equipo de Gobierno e incluso la presidenta Concha Andreu, que esta estación iba a estar abierta en el segundo semestre de 2022. Pero lo que tenemos a fecha de hoy es que sigue cerrada y va a seguir así para el 28 de mayo".

Por eso, ha avanzado que, por parte del Grupo Popular, se va a defender una moción en el pleno del 30 de marzo "para que se liciten de manera urgente todos los contratos que están pendientes", comenzando por el de reparación de la cubierta antiincendios, "porque aunque -ha recordado- la obra se recepcionó en 2020 sin reparos, pero la excusa desde hace meses es la techumbre que parece que tiene desprendimientos".

En este sentido, ha señalado la concejala que "se pidió un estudio en marzo con las conclusiones que se dieron en mayo", sobre las que "por parte de los técnicos municipales luego trabajaron de manera muy diligente en el pliego de condiciones, pero a día de hoy ese pliego no ha salido".

Y no ha salido a licitación, ha asegurado Sanz, "porque no existía presupuesto, que se acaba de aprobar, todos los contratos preparados por los técnicos municipales no se han podido sacar a la luz por esa falta de presupuesto a enero de 2023". Por esa causa, "no se ha prodido producir esa reparación y tampoco sabemos qué ha pasado con el tema de la accesibilidad, que también la han estado poniendo como excusa, y que en comisiones se nos dice que están en ello, pero sin más solución".

Además, a todo ello ha sumado que "tenemos el absurdo de tener adjudicado el mobiliario y aprobado en pleno el reglamento de funcionamiento, pero no se ha licitado el contrato de gestión", otra de las cuestiones que se van a incluir en la moción 'popular' al próximo pleno.

"De modo que los dos contratos más importantes para poner en marcha la estación, que son el de gestión y el de reparación del techo, no han sido licitados", ha lamentado Celia Sanz, quien ha incidido en que "ese contrato de gestión quedó suspendido porque se interpuso un recurso contencioso que se inadmitió, pero una vez levantada esta suspensión, la licitación quedó desierta".

Tras quedar la propuesta sin licitador, desde el PP plantean ahora "que ese contrato para la gestión se revise, porque ya se dijo por parte de los técnicos municipales que lo más apropiado podría ser la gestión directa, queremos que se revise para ver cuál es la más adecuada para el Ayuntamiento".

"Y desde luego, lo que entendemos es que no se puede hacer subiendo tarifas ni a pasajeros ni a autobuses, que eran desorbitadas en lo que se proponía, y que quien se haga con la gestión pueda también llevar la cafetería y se subroguen los puestos de trabajo existentes", ha resumido la concejala.

Por su parte, Carlos Cuevas ha apuntado que "la estación solo tiene el nombre y el reloj en marcha", lo que ha considerado como "un ejemplo más del desastre de la gestión socialista del Ayuntamiento de Logroño y del desastre de la gestión socialista que todo lo impregna bajo los Gobiernos de Concha Andreu".

Ha señalado que "nos encontramos en una estación que ha sido financiada en un 40% por el Gobierno de La Rioja, y que es una estación que los logroñeses no están pudiendo disfrutar, pero los riojanos tampoco, es una infraestructura que debía dar servicio al conjunto de los riojanos, pero que se encuentra parada dos años y medio después de ser recibida sin reparos".

En este sentido, el diputado regional 'popular' ha afirmado que "los contratos que es necesario adjudicar para que se ponga en marcha cuanto antes ni siquiera existen, no se han licitado, un ejemplo más del desastre más de la gestión socialista que perjudica a los logroñeses y al conjunto de los riojanos".

"Por eso, la próxima Legislatura con Conrado Escobar como alcalde de Logroño y con Gonzalo Capellán como presidente del Gobierno de La Rioja, esta estación se abrirá y prestará su servicio que es para lo que hemos hecho un esfuerzo económico importante, para poder contar con una estación intermodal en la que trenes, autobuses, taxis, se vertebren perfectamente para un transporte del siglo XXI", ha finalizado Cuevas.