El PP afirma que el Ayuntamiento de Alfaro "colabora con la justicia" y que la alcaldesa "no se niega" a dar información

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Ni Yolanda Preciado ni su equipo municipal de Gobierno se niegan a facilitar información sobre un caso judicial que sigue bajo secreto de sumario y, por tanto, está sujeto a la restricción temporal de acceso al expediente", asegura el Partido Popular de La Rioja sobre la situación en el Ayuntamiento de Alfaro, tras un registro policial realizado hace unos meses, y sobre el que ayer mismo, el PSOE de la localidad anunción que va a personarse en la causa judicial.

Como dicen los 'populares' en respuesta a los socialstas, "una medida legal que mantiene las pruebas y diligencias en reserva con el único propósito de proteger el éxito de la investigación", por lo que defienden que "el Ayuntamiento de Alfaro se limita a colaborar con la Justicia aportando toda la información requerida en relación a un procedimiento administrativo vinculado a la adquisición de material destinado a la Policía Local".

Se trata "de un asunto sobre el que el Consistorio informará oportunamente cuando los trámites y plazos del procedimiento concluyan definitivamente".

Frnete a ello, aducen que "la portavoz del Grupo Municipal Socialista conoce perfectamente y de primera mano cuál es el estado concreto de la situación, pero prefiere alarmar injustificadamente a los alfareños para tratar de conseguir por otros medios lo que fue incapaz de lograr en las urnas tras cosechar el peor resultado en la historia del PSOE local".

"Desde la más absoluta transparencia que siempre ha caracterizado la labor del equipo municipal de Gobierno del PP, se ha facilitado en tiempo y forma toda la información requerida para aclarar un asunto que los concejales socialistas pretenden aprovechar de forma torticera cuando, paradójicamente, les amparan unas siglas que, hoy por hoy, son sinónimo de la más bochornosa corrupción", dicen desde el PP.

Señalan que "mientras el PSOE solo pretende inquietar sin argumentos a la población, el equipo de Gobierno sigue trabajando por los alfareños, a quienes traslada un mensaje de total tranquilidad". "Frente a la burda manipulación socialista, la realidad es que el Ayuntamiento se limita a colaborar en un procedimiento aportando toda la información requerida, sin nada que ocultar ni al PSOE ni a los propios alfareños", finalizan.