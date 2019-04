El PP afirma que sus propuestas en seguridad y justicia "garantizan derechos y libertades"

Publicado 15/04/2019 13:03:28 CET

LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 1 del PP de La Rioja al Senado, Ana Lourdes González, ha destacado que las propuestas del Partido Popular en materia de seguridad y justicia "nos permitirán vivir en un país donde los españoles se sientan más seguros y libres. La justicia y la seguridad son garantía de derechos y libertades. Sin justicia no hay derechos. Sin seguridad no hay Libertad.

"Siempre hemos velado por la seguridad de España y de los ciudadanos para garantizar la libertad de todos. La principal función del Estado es la de garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger sus bienes. El terrorismo existe, el tráfico de seres humanos existe, el crimen existe y tenemos que defendernos frente a ellos", ha destacado.

González ha realizado estas afirmaciones en el transcurso de una rueda de prensa en la que, junto al candidato del PP de La Rioja al Congreso, Carlos Yécora, ha presentado las principales propuestas del Partido Popular en materia de seguridad y justicia.

En este sentido, ha resaltado que, en materia de seguridad, "hay que tener una política realista, por eso la Prisión Permanente Revisable es un instrumento necesario. Hay delitos y delincuentes que tienen muy difícil reinsertarse. Desde el PP hemos liderado el debate sobre la Prisión Permanente Revisable, promoviendo una norma que garantiza la seguridad ciudadana a la vez que vela por la función de reinserción del sistema penitenciario".

"Queremos dar un paso más y proponemos una modificación del Código Penal para ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable a: asesinatos en los que el autor impida u obstruya la recuperación del cuerpo de la víctima; asesinato tras secuestro del rehén; asesinato en el que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada; en el caso de violadores reincidentes; así como muertes causadas por incendios, estragos o mediante la liberación de productos químicos, biológicos, energía nuclear o elementos radiactivos.

Del mismo modo, ha avanzado que el Partido Popular propone modificar la Ley del Menor para rebajar la edad de responsabilidad penal, en supuestos de especial gravedad; aumentar los plazos de prescripción y las medidas cautelares; posibilitar la celebración de juicio en ausencia del menor; así como aumentar las penas de internamiento. A su vez, ha subrayado que su formación política propone ampliar los plazos de prescripción para algunos delitos como la pederastia.

Por otra parte, Ana Lourdes González ha señalado que "fortaleceremos la independencia del Poder Judicial, reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los doce vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos directamente por los jueces y magistrados, fortaleciendo así la independencia del órgano de Gobierno del Poder Judicial. Además, incrementaremos las plantillas de los cuerpos de jueces y fiscales y letrados de la administración de Justicia a través de una oposición libre y pública que garantice su independencia y capacidad técnica. Preservaremos la independencia de jueces y fiscales, reforzando las incompatibilidades".

La candidata del Partido Popular de La Rioja al Senado ha renovado el compromiso de esta formación política con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "exigiendo la equiparación salarial que dejamos ya acordada para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cumpliremos el compromiso firmado por una equiparación salarial total y absoluta. Cumpliremos el calendario de aportaciones presupuestarias para la equiparación, la auditoría pactada para comprobar la realidad de la equiparación y la garantía por Ley de la imposibilidad de medidas de desigualdad futura entre los distintos cuerpos", ha señalado.

A su vez, en este ámbito ha citado la necesidad de impulsar "cambios legislativos para garantizar la coordinación de las diferentes policías". A vez, en el ámbito rural, el PP propone reforzar el despliegue de la Guardia Civil. "Impulsaremos planes de seguridad utilizando nuevos medios tecnológicos para prevenir robos en explotaciones agropecuarias y desarrollaremos un Plan de rehabilitación de comisarías y cuarteles" ha apuntado.

Ana Lourdes González ha puesto el acento en el compromiso del proyecto que lidera Pablo Casado para "legislar contra los homenajes a terroristas etarras y el acceso a beneficios penitenciarios sin su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los crímenes impunes. Además, nos oponemos a la trasferencia de la competencia de prisiones al País Vasco y recuperaremos la cedida a Cataluña".

"Queremos ciudades seguras, en las que en las calles no existan formas de explotación como es el comercio ilegal y en las que las viviendas privadas no sean ocupadas. Por eso hemos propuesto una Ley Antiokupas que establece un periodo de entre 12 y 24 horas para abandonar el edificio ocupado. Y si no lo hacen, la policía podrá acceder al inmueble y detenerlos. Además, la ocupación estará penada con entre uno y tres años de cárcel", ha subrayado.

En materia de inmigración, ha apuntado que resulta "imprescindible volver a las políticas responsables de inmigración, que debe ser legal, ordenada, vinculada a un contrato de trabajo y con la voluntad de integración y respeto a las costumbres de la nación que les acoge. Nadie puede darnos lecciones en política migratoria. Con el PP, millones de inmigrantes se incorporaron a la vida económica, política y social de España. Pero lo hicieron de manera ordenada, vinculada al mercado de trabajo y legal. Queremos desarrollar una política migratoria responsable, con cooperación efectiva en origen y en coordinación con toda la UE".