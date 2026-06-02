El PP afirma que La Rioja supera en 8 puntos la media nacional en ejecución de fondos europeos

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP asegura que La Rioja supera en ocho puntos la media nacional en ejecución de fondos europeos que repercuten de forma eficaz en el territorio, en ámbitos claves como la educación, la vivienda o la sanidad, y el Ejecutivo regional mantiene "su ambicioso compromiso de apurar hasta el límite el plazo establecido para tratar de rentabilizar al máximo las posibilidades de desarrollo que ofrecen los fondos comunitarios a nuestra región".

Así, "a pesar de los burdos intentos de los dirigentes socialistas riojanos por boicotearlo, el espacio de datos para la Inteligencia Artificial estará preparado en tiempo y forma, como lo están ya muchos otros proyectos, los que de verdad dejan huella en el territorio y no los que sirven solo para acaparar titulares con infografías y humo".

En este sentido recuerdan que La Rioja es la tercera comunidad con menos porcentaje de fondos europeos sin asignar, apenas el 15,6%. Y que, además, hemos pasado de ser la segunda comunidad con menor porcentaje de ejecución de fondos comunitarios en febrero de 2024, con el 37,5%, a ser la octava que mejor los gestiona, en enero de 2026. Una evolución muy positiva, "fruto de una gestión responsable y eficaz, que parece molestar sobremanera a los dirigentes socialistas riojanos que, como el diputado Lacalzada, tuvieron responsabilidades de gobierno en el anterior Ejecutivo presidido por Concha Andreu".

Mientras el anterior gobierno socialista, del que formó parte Lacalzada, situó a La Rioja "como la penúltima comunidad de toda España en ejecución de fondos europeos y firmó el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación de la Lengua) tan solo dos días antes de perder las elecciones autonómicas", el Gobierno liderado por Gonzalo Capellán ha tenido que analizar, redimensionar, proyectar y materializar una serie de proyectos en tiempo récord cuya panificación heredada brillaba por su ausencia.

"Ninguna lección de quienes formaron parte de un gobierno regional irresponsable que ni siquiera fue capaz de imaginar muchos de los proyectos que ya están en marcha en nuestra tierra", dicen los 'populares'.

Con todo ello, finalizan, "el PSOE vuelve a recurrir a la mentira para criticar al Gobierno del PP, caracterizado por una gestión eficaz de los fondos, pero una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad, mal que le pese a los dirigentes del principal partido de la oposición que, ahora, vuelven a evidenciar su ausencia de proyecto para esta comunidad, pero que cuando estuvieron al frente del gobierno perdieron clamorosamente la oportunidad de aprovechar al máximo los fondos procedentes de la Unión Europea".