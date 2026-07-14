PP: "Agricultores y ganaderos riojanos saben que es Gonzalo Capellán y no el PSOE el que mejor defiende su actividad"

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de La Rioja ha afirmado este martes que "los agricultores y ganaderos riojanos saben perfectamente que es el gobierno liderado por Gonzalo Capellán y no el PSOE el que mejor defiende su actividad y sus intereses".

Y añaden en un comunicado que "gran parte de las ayudas a las que hace referencia en la comparecencia de hoy no provienen de los presupuestos del estado, sino que forman parte de los Fondos Europeos del PEPAC en los que gobierno central únicamente ejerce un papel de coordinación entre las diferentes comunidades autónomas".

Así, consideran que "produce sonrojo que la diputada regional Orradre presuma de ayudas del Gobierno central socialista, que apenas alcanzan para paliar los graves problemas que afectan al sector primario en nuestra comunidad, cuando fue precisamente su partido el que olvidó a los agricultores y ganaderos riojanos cuando presidió el gobierno regional durante la pasada legislatura".

"Frente a esa pésima gestión, desde junio del año 2023 el ejecutivo regional del Partido Popular ha movilizado recursos y puesto en marcha iniciativas que han permitido mantener la rentabilidad de numerosas explotaciones. Un ejemplo son los 32 millones de euros aprobados aquel año y dirigidos a paliar la crisis de excedentes de vino en nuestra región", dicen desde el PP.

Dicha cantidad, añaden, "no solo benefició a más de un centenar de bodegas, sino también a 5.500 viticultores que pudieron asegurar la venta de su uva a precios de rentabilidad agraria, a estos fondos debemos sumar los mas de 9 millones de presupuesto propio que el gobierno de La Rioja ha puesto a disposición del sector vitícola para paliar las dificultades en la comercialización de uvas en las últimas dos campañas".

Recalcan que "siempre que han sido necesarias medidas extraordinarias, el Ejecutivo riojano ha puesto en marcha ayudas para superar momentos de dificultad: 3,1 millones de euros para la seta y el champiñón; 1,1 millones para los cultivos herbáceos de secano; 740.000 euros para la fruta de pepita y 380.000 euros para la remolacha azucarera son claros ejemplos del apoyo de Gonzalo Capellán al campo riojano".

El PP "nunca ha dejado de trabajar en defensa del campo riojano y en apoyo del sector agrícola y ganadero, como así lo demuestra también el primer plan específico para los 24.000 autónomos de La Rioja con ayudas directas por importe de 55 millones de euros, de los que más de 4.000 son profesionales del campo que recibieron, aproximadamente, unos 9 millones de euros".

En referencia a los beneficios fiscales, el Gobierno de La Rioja ya aprobó el pasado año la ley 5/2025 con deducciones para las cuotas sindicales, y bonificaciones en sucesiones y trasmisiones, con un ahorro estimado superior a los 4,8 millones de euros por año.

Una de las principales medidas de esta ley "es la deducción de 1.000 euros para jóvenes agricultores, ventaja fiscal que ha sido recurrida por el gobierno central socialista, y que esperemos los tribunales no les den la razón y no impidan esta deducción en la campaña de la renta de 2027".

La Rioja también presentó alegaciones al borrador de la Orden Ministerial de ayudas a agricultores y ganaderos afectados por la sequía y reclamó la inclusión del sector del champiñón y de buena parte de los frutales riojanos entre los beneficiarios del borrador de dicha orden.

Además, destinó una partida extra de 2 millones de euros en ayudas para reparar las infraestructuras municipales gravemente dañadas por las tormentas registradas en el año 2023.

"Mientras el PSOE sigue faltando descaradamente a la verdad, el ejecutivo de Capellán ha sido capaz de luchar para sacar al lobo del LESPRE; de aprobar ayudas para la cosecha en verde y de poner en marcha un plan de acción para paliar el impacto de la crisis de costes en el sector", señalan.

A juicio del PP, "se trata de una respuesta eficaz a las necesidades más urgentes de los agricultores y ganaderos, que ya venían atravesando una situación estructural de baja liquidez y que ahora se ven afectados también por la inestabilidad de los mercados y el incremento de los costes en insumos como consecuencia de la guerra en Oriente Medio".

"Orradre ha debido olvidar en su comparecencia de hoy que este plan, que ha movilizado 10,7 millones de euros, propone un conjunto de medidas de carácter excepcional entre las que se incluyen ayudas directas para explotaciones agrícolas y ganaderas, el acceso a financiación en condiciones favorables para mejorar la liquidez del sector o la adopción de medidas de alivio de costes mediante la exención de determinadas tasas. Cada vez que el PSOE habla del campo, los agricultores y ganaderos riojanos se echan a temblar", argumentan.

Por eso, "mientras los diputados regionales socialistas salen a mentir a la palestra cada vez que se lo ordenan desde Ferraz, el gobierno regional del PP y sus consejeros siguen trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los riojanos, incluidos también agricultores y ganaderos".