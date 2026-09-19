PP Arnedo afea que PSOE "se niega a poner el pañuelo de fiestas a los recién nacidos empadronados en otra localidad"

El PP afea que PSOE de Arnedo se niega a poner el pañuelo de fiestas a los recién nacidos empadronados en otra localidad - PP ARNEDO
LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular de Arnedo ha solicitado al equipo de Gobierno socialista que el pañuelo institucional de fiestas se coloque también a los recién nacidos que no estén empadronados en el municipio, pero cuyos padres, al menos uno de los progenitores, haya nacido en Arnedo.
Desde el Partido Popular consideran que el lugar de empadronamiento del recién nacido no debería ser el único criterio.
En este sentido, el portavoz del PP de Arnedo, Jesús Rubio, ha defendido que "como arnedano, es un orgullo ver cómo otros arnedanos que viven fuera de nuestra ciudad por diferentes circunstancias de la vida, ya sea por motivos personales o profesionales, vuelven a Arnedo para disfrutar de las fiestas junto a su bebé, y más orgullo todavía es ver que quieren hacerle partícipe de nuestras tradiciones colocándole el pañuelo rojo".
Rubio ha señalado que "la propuesta debe servir también, precisamente, para reconocer y mantener ese vínculo con Arnedo de aquellas familias que, aunque actualmente residan en otro municipio, siguen manteniendo una relación estrecha con la ciudad y sus tradiciones".
Sin embargo, "esta petición ha contado con el rechazo de la alcaldesa socialista Rosa Herce, que justificó su postura aludiendo al gasto económico que supone para el Ayuntamiento la adquisición de estos pañuelos, que posiblemente no lleguen a más de una docena".
Una decisión "que resulta difícil de comprender, teniendo en cuenta el reducido coste que supone ampliar la iniciativa a estos casos concretos".
Además, el Partido Popular considera "lamentable que Rosa Herce argumente su postura explicando que seguro que a los abuelos les hace mucha ilusión comprarle el pañuelo a su nieto para posteriormente ponérselo en este acto".