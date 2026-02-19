PP Arnedo amplía el horario de apertura de su sede y refuerza "su compromiso de cercanía y escucha con los vecinos"

El PP de Arnedo amplía el horario de apertura de su sede y refuerza "su compromiso de cercanía y escucha con los vecinos" - PP ARNEDO

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo abrirá las puertas de su sede de forma regular a partir del próximo lunes, 23 de febrero.

La oficina, ubicada en el centro de la ciudad (Paseo de la Constitución, 37), estará disponible para atender a los ciudadanos los lunes y miércoles, en horario de 9,30 a 13,30 horas y de 17 a 19 horas, con el objetivo de facilitarles una atención directa y cercana.

Con esta iniciativa, la Junta Local del Partido Popular da un paso más en su compromiso de reforzar el contacto directo con los vecinos.

La apertura de su sede en este nuevo horario consolida la línea de trabajo que el partido viene desarrollando desde el inicio de la legislatura, basada en la escucha activa y en la atención a las inquietudes y necesidades reales de los arnedanos.

El presidente de la Junta Local del Partido Popular de Arnedo, Jesús Rubio, señala que "desde el primer día de la legislatura hemos estado al lado de los vecinos, recogiendo sus preocupaciones y propuestas". "Abrir la sede de manera continua es una forma de facilitar ese contacto directo y de poner el partido a disposición de todos", añade.

"Queremos que la sede del Partido Popular sea un espacio útil para los arnedanos, donde puedan expresar con confianza sus necesidades e ideas para mejorar nuestra ciudad. Creemos en una política cercana, transparente y accesible; por eso nuestro compromiso es seguir trabajando con responsabilidad y dando respuesta a las demandas reales de los vecinos", subraya Rubio.

El Partido Popular anima a todos los ciudadanos a acercarse en el nuevo horario establecido y a participar en la construcción de un Arnedo mejor, convencido de que el diálogo y la colaboración son fundamentales para que la ciudad avance.