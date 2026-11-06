El PP de Arnedo celebra la apertura del nuevo pabellón polideportivo

Nuevo polideportivo de Arnedo - PP DE ARNEDO

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha del nuevo pabellón polideportivo, una infraestructura muy demandada y necesaria para la ciudad que permitirá dar respuesta a las necesidades de los clubes y deportistas arnedanos.

Tras la visita de fin de obra, realizada este viernes 6 de noviembre,

los populares destacan que esta instalación es fruto de una reivindicación que el PP viene defendiendo desde 2021, cuando planteó la construcción de un nuevo pabellón y apostó por una financiación compartida al 50 por ciento entre el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja.

Una fórmula que el PSOE "no respaldó inicialmente, ya que defendía asumir la inversión íntegramente con fondos municipales recurriendo a un crédito y sostenía que el Ejecutivo regional no financiaba este tipo de instalaciones".

El Partido Popular "mantuvo su compromiso y, durante la campaña electoral de 2023, trasladó al actual presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la necesidad de que la Comunidad Autónoma asumiese la mitad del coste". Un compromiso que "hoy es una realidad con una aportación autonómica de más de 1,5 millones de euros, frente alos 500.000 euros concedidos por el anterior Gobierno socialista de La Rioja".

El portavoz del PP de Arnedo, Jesús Rubio, ha destacado el cumplimiento de este compromiso. "Nos comprometimos con los ciudadanos a trabajar para conseguir que el Gobierno de La Rioja financiara el 50% y lo hemos conseguido. Somos un equipo que tiene palabra, y pese a estar en la oposición, nuestro deber era luchar por conseguir esa financiación. Más de 1.500.000 euros para hacer posible una inversión final que supera los 3 millones de euros".

Rubio ha agradecido también el trabajo de los clubes y deportistas de la ciudad, que durante años han reclamado unas instalaciones adecuadas para desarrollar su actividad. "Hoy, esa petición es ya una realidad. Estoy feliz por ver cómo el trabajo de estos años ha merecido la pena y hemos conseguido que esta instalación se lleve a cabo como siempre hemos defendido. Ahora toca llenar este pabellón de actividad", ha señalado.

El PP recuerda asimismo que "siempre defendió la construcción de un pabellón completo y funcional, frente a la primera propuesta socialista de 2018 de realizar una pista polideportiva cubierta sin paredes, una opción que no respondía a las necesidades trasladadas por los clubes deportivos de Arnedo y a la que también se opuso el Partido Popular.

La apertura de esta instalación supone un avance para el deporte arnedano. Por ello, el Partido Popular de Arnedo reitera su compromiso de seguir trabajando para mejorar las infraestructuras deportivas de la ciudad y para que todos los clubes y disciplinas dispongan de espacios adecuados para desarrollar su actividad.