El PP de Arnedo pedirá al Pleno reclamar al Gobierno de España una oficina del SEPE en la ciudad

LOGROÑO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo pedirá al Pleno del Ayuntamiento de Arnedo reclamar al Gobierno de España la puesta en marcha de una oficina permanente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la ciudad, al considerar que Arnedo y el conjunto de la comarca deben disponer de este servicio en las mismas condiciones que otros municipios de características similares.

El PP recuerda que Arnedo es el tercer municipio con mayor población de La Rioja y cabecera de una comarca de más de 20.000 habitantes.

Pese a ello, continúa sin contar con una oficina del SEPE, lo que obliga a los vecinos a desplazarse hasta Calahorra para realizar de forma presencial los trámites relacionados con las prestaciones y subsidios por desempleo, así como cualquier otro trámite administrativo relacionado con políticas de empleo.

Para los 'populares', esta carencia supone "una desventaja para cientos de ciudadanos, especialmente para las personas desempleadas, que son quienes con mayor frecuencia necesitan acceder a este organismo".

"Estamos reclamando un servicio básico que cualquier ciudad de la población de Arnedo debería tener. No tiene sentido que más de 20.000 vecinos de esta comarca estén condicionados a desplazarse a Calahorra para realizar cualquier trámite con el SEPE", afirma el portavoz del Partido Popular de Arnedo, Jesús Rubio.

A todo esto, el líder de los populares añade que "acercar la Administración a los ciudadanos debe ser una prioridad de cualquier Gobierno. Contar con una oficina del SEPE en Arnedo permitiría evitar desplazamientos innecesarios, agilizar los trámites relacionados con prestaciones y políticas de empleo, y ofrecer una atención presencial más cercana, accesible y eficaz".

Rubio subraya que esta oficina daría servicio no solo a Arnedo, sino también al conjunto del valle del Cidacos, reforzando el papel de la ciudad como cabecera de servicios administrativos y dando respuesta a una reivindicación compartida por toda la comarca.

Para trasladar esta reivindicación al Gobierno de España, el Grupo Municipal Popular ha registrado una moción que ha sido incluida en el orden del día del próximo Pleno ordinario, que tendrá lugar este miércoles 22 de julio.

Con esta iniciativa, el PP solicitará la puesta en marcha de una oficina del SEPE en Arnedo, con el objetivo de prestar atención presencial a los habitantes del municipio y del conjunto de la comarca.

El Partido Popular espera que esta solicitud "cuente con el respaldo del resto de los grupos municipales, al tratarse de una petición que da respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos".

"Se trata de garantizar la igualdad de oportunidades entre territorios, y que vivir en Arnedo o en cualquiera de los municipios vecinos no suponga tener un acceso más difícil a los servicios que presta la Administración del Estado", concluye Jesús Rubio.