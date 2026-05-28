El PP de Arnedo pide al Gobierno municipal "que amplíe las plazas de la Escuela de Verano" - PP DE ARNEDO

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo ha solicitado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por PSOE y Partido Riojano, que adopte las medidas necesarias "para garantizar que ninguna familia se quede sin acceso a la Escuela de Verano, después de que este lunes se publicaran las listas provisionales en las que decenas de niños han quedado fuera de este servicio".

Desde el PP de Arnedo explican que en las últimas horas han recibido "numerosas quejas y reclamaciones de familias arnedanas preocupadas por no haber obtenido plaza en esta actividad, una situación que consideran especialmente preocupante al tratarse de un recurso fundamental para la conciliación familiar y laboral durante el periodo vacacional".

En este sentido, el presidente y portavoz del Partido Popular de Arnedo, Jesús Rubio, ha señalado que "la Escuela de Verano es un servicio esencial para muchas familias, ya que facilita la conciliación durante las vacaciones estivales, especialmente para aquellos padres que necesitan este recurso mientras sus hijos no tienen actividad escolar".

Desde el Partido Popular subrayan, además, "que muchas familias demandan específicamente este servicio porque se desarrolla mayoritariamente al aire libre, en el entorno del parque del Cidacos y en las instalaciones deportivas municipales, además de contar con un horario más amplio que permite una mejor organización".

Por todo ello, el Partido Popular de Arnedo presentó este miércoles 27 de mayo al Pleno una moción en la que instaba al Gobierno municipal a ampliar las plazas de la Escuela de Verano y habilitar los recursos necesarios para atender todas las solicitudes presentadas. La solicitud no salió adelante ya que los partidos del Gobierno votaron en contra de abordar el asunto.

"Consideramos que el Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo para responder a una necesidad real de muchas familias arnedanas. No podemos permitir que casi medio centenar de niños se queden fuera de un servicio tan importante durante el verano", ha concluido Rubio.