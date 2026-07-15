El PP de Arnedo propondrá al Pleno impulsar en 2027 la construcción de unas rectas de atletismo

El portavoz del Partido Popular de Arnedo, Jesús Rubio. - PP ARNEDO

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular de Arnedo propone impulsar definitivamente la construcción de unas rectas de atletismo en la ciudad, con el objetivo de ofrecer a los deportistas un espacio adecuado y seguro. Se trata de una infraestructura largamente demandada por clubes y aficionados al atletismo, que el Partido Popular considera necesaria para seguir completando la red de instalaciones deportivas municipales.

Con este objetivo, el Grupo Municipal Popular presentará una moción en la próxima sesión plenaria en la que solicitará al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que incluya en el proyecto de Presupuestos Municipales para 2027 una partida destinada a la construcción de esta infraestructura.

Desde el Partido Popular consideran que Arnedo mantiene "una asignatura pendiente con el atletismo, una modalidad que, pese al crecimiento que ha experimentado en los últimos años, continúa sin disponer de un espacio específico para desarrollar sus entrenamientos".

En la actualidad, los clubes de atletismo de la ciudad reúnen a más de un centenar de deportistas, en su mayoría niños y jóvenes, a los que se suman numerosos vecinos que practican este deporte de forma individual.

El portavoz del Partido Popular de Arnedo, Jesús Rubio, recuerda que esta "no es una reivindicación nueva". De hecho, hace una década el Ayuntamiento ya elaboró un proyecto para construir unas rectas de atletismo, una iniciativa que nunca llegó a materializarse y que evidencia que esta necesidad ya había sido detectada hace años.

"El atletismo lleva demasiado tiempo esperando una respuesta. Hoy hay más deportistas, principalmente niños y jóvenes, que practican esta disciplina, pero siguen sin disponer de una instalación adecuada para entrenar en su propia ciudad", lamenta el portavoz popular.

"No es normal que muchos deportistas tengan que entrenar en espacios que no reúnen las condiciones adecuadas o desplazarse a otros municipios para practicar este deporte. Arnedo debe contar con unas instalaciones acordes al crecimiento que ha experimentado el atletismo en los últimos años", añade Rubio.

Para el Partido Popular ha llegado el momento de dar respuesta a una reivindicación histórica del atletismo arnedano. "Invertir en deporte es invertir en salud, en nuestros jóvenes y en el futuro de Arnedo. Después de tantos años de espera, creemos que ha llegado el momento de convertir este proyecto en una realidad", concluye el portavoz del PP.