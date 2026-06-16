El PP de Arnedo solicita al Gobierno de La Rioja la construcción de una nueva escuela infantil

Jesús Rubio - PP

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo ha trasladado este lunes, 15 de junio, al Gobierno de La Rioja la necesidad de avanzar en un proyecto para la construcción de una nueva escuela infantil de primer ciclo, después de que numerosas familias hayan expresado en los últimos días su preocupación por la demanda de plazas de 0 a 3 años.

El Grupo Municipal del PP agradece la rápida intervención del Gobierno de La Rioja para dar respuesta a una problemática que la ciudad lleva arrastrando desde hace ya varias legislaturas, garantizando que, a partir de este curso 2026/2027, ningún niño se quede sin plaza en la Escuela Infantil Nuestra Sra. de Vico, con la instalación de varios módulos para ampliar las plazas existentes.

En este sentido, atender toda la demanda fue un objetivo prioritario del PP de Arnedo con las familias desde el inicio de la legislatura, un compromiso que después adquirió el presidente Gonzalo Capellán con los arnedanos, hace justo un año, tras conocerse los datos del último proceso ordinario de matriculación. Para dar respuesta a todas las solicitudes de manera inmediata, el Ejecutivo riojano ha contratado la instalación de dos nuevos módulos que serán colocados en las próximas semanas. Una medida que permitirá ampliar de manera inminente la capacidad del centro. Actualmente, y sin contar con las nuevas plazas, únicamente hay un niño en lista de espera, que será admitido una vez se instalen. Esta medida permitirá, además, atender las nuevas solicitudes que puedan presentarse a lo largo del curso.

El portavoz del PP de Arnedo, Jesús Rubio, ha señalado que "la escuela infantil pública es y seguirá siendo una prioridad para el Partido Popular". Por ello, "el Gobierno de La Rioja ha atendido la petición que hace un año le planteamos de ampliar el número de plazas de manera urgente, pero somos ambiciosos y queremos dar un paso más de la mano del Ejecutivo regional".

Así que, una vez cumplido este primer objetivo marcado, el PP de Arnedo da un paso más, "y tras escuchar estos días a muchas familias que se han puesto en contacto con nosotros para trasladarnos su preocupación por el estado del centro y estas nuevas aulas, hemos solicitado al Gobierno de La Rioja la necesidad de abordar un nuevo proyecto de escuela infantil, que permita consolidar de forma definitiva la oferta educativa de 0 a 3 años en nuestra ciudad", explica Rubio.

En este sentido, el PP de Arnedo reafirma su compromiso con las familias, defendiendo actuaciones que permitan dar respuesta a las necesidades reales y anticiparse a los retos del futuro.

"NULA GESTIÓN DEL PSOE"

"Frente a las propuestas sensatas del Partido Popular que buscan soluciones reales a los problemas diarios de los arnedanos, conviene recordar que las familias arnedanas se enfrentan a esa falta de plazas desde hace muchos años, también durante la pasada legislatura con un Gobierno regional del PSOE que durante cuatro largos años fue incapaz de adoptar medidas suficientes para garantizar que todas las familias tuviesen plaza durante el periodo ordinario de matriculación", ha señalado Rubio.

Ahora, los socialistas "reclaman una nueva escuela infantil, pero nada hicieron cuando gobernaban, pese a las numerosas listas de espera registradas en Arnedo hace apenas cuatro años". Sin ir más lejos, en 2021 quedaron 9 niños en lista de espera; en 2022 fueron 23; y en 2023, 17 familias se quedaron sin plaza durante el proceso ordinario de admisión.

Además, el anterior Gobierno socialista "tuvo la oportunidad de impulsar la construcción de una nueva escuela infantil con fondos europeos durante la pasada legislatura, pero decidió priorizar este tipo de proyectos en otros municipios en detrimento de Arnedo, haciendo así un flaco favor a las familias de la localidad".