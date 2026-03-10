El PP asegura que alcalde y concejala de Vivienda "despejaron" en el pleno "todas las dudas" sobre VPO en Logroño

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha asegurado este martes que, con sus intervenciones en el pleno ordinario de marzo celebrado el pasado jueves, tanto el alcalde Conrado Escobar como la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, "despejaron todas las dudas" sobre la adjudicación de VPO en la ciudad.

En una nota de prensa, en respuesta a una comparecencia del portavoz socialista Luis Alonso criticando la falta de explicaciones y reclamando el listado de los adjudicatarios, el PP se cuestiona "la credibilidad" de los socialistas".

"Nos preguntamos -argumenta- qué credibilidad tiene el PSOE cuando hace cinco días tuvimos un pleno, que es público, en el que la concejal de Vivienda compareció voluntariamente durante media hora y el alcalde de Logroño pidió la palabra y se dirigió tanto a la oposición como a los logroñeses, despejando todas las dudas vertidas de forma maliciosa por el PSOE".

Por eso, se pregunta "¿cómo puede el primer partido de la oposición hablar hoy en rueda de prensa de "silencio" del alcalde?" "Entendemos -añaden- que quizás las declaraciones en el pleno, que dejaron en muy mal lugar a una oposición torticera que no busca nada más allá de los titulares, son una realidad que prefieren olvidar".

Sin embargo, consideran los 'populares' que "lo que es evidente que no ha cambiado es el plan del Partido Socialista con el tema de la vivienda: repetir sus mentiras, una y otra vez, hasta que alguien se las crea".

"Desde el Partido Popular de Logroño, ratificamos las palabras del alcalde durante el pleno: mientras el Partido Socialista se centra en cálculos electorales avalados por la mentira, desde el Ayuntamiento de Logroño vamos a seguir trabajando en la línea de los hechos, más vivienda y mejores condiciones para todos los logroñeses", finalizan.