El PP asegura que Gonzalo Capellán "es el presidente que necesita La Rioja" por ofrecer un proyecto "sólido y eficaz"

La diputada del PP en el parlamento de La Rioja, Cristina Maiso Fernández, durante la celebración del Debate sobre la Política General del Gobierno de La Rioja, a 1 de septiembre de 2026 - JPEG - Europa Press

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha valorado de forma positiva la gestión realizada por el líder del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, asegurando que es el "presidente que necesita esta comunidad autónoma" porque cuenta con un proyecto político "sólido, estable y real" que verdaderamente "permite mejorar la vida de los riojanos".

La realidad, ha dicho, es que desde que llegó al Ejecutivo riojano "todos los indicadores han mejorado; Tenemos un buen Gobierno y eso es gracias a un proyecto bien construido, con unos equipos estables y una correcta gestión de los recursos públicos. Pero también gracias al contacto estrecho que mantiene con los agentes sociales y económicos de la región, todo lo contrario de lo que ocurrió con el PSOE.

Cristina Maiso ha defendido así el discurso realizado ayer por el presidente riojano en la Cámara riojana donde se celebra el Debate sobre el Estado de la Región.

Tras el turno de la oposición, la diputada del PP ha valorado el modelo de éxito de gestión para La Rioja que es "sólido, eficaz, eficiente, con atractivo económico para invertir, con un compromiso real y sostenido con las familias, con los más vulnerables, con los autónomos y con las empresas".

"Capellán cumple con la palabra dada con valores que han generado confianza y credibilidad gracias a sus acciones y programas concretos", ha defendido.

AVANCES EN SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

Entre ellos, Cristina Maiso se ha referido en primer lugar a los avances en salud y servicios sociales. En este sentido, ha detallado, "se reforzado la Atención Primaria, "con más profesionales, mejora de recursos y una apuesta decidida por la salud mental".

También se ha referido a la ampliación de urgencias del San Pedro, el nuevo CIBIR+ o la mejora del hospital de Calahorra que "no se va a cerrar".

Sí que ha hecho referencia a la situación de falta de profesionales asegurando que es un problema de "todo el país, no solo de La Rioja". Aún así, en nuestra ccaa "se han reducido las listas de espera quirúrgicas y se ha evitado el cierre de los consultorios y centros de salud en el verano".

Y en materia de políticas sociales ha reconocido la utilidad de la memoria única electrónica, el refuerzo del sistema de dependencia, la simplificación de procedimientos o el aumento de la financiación "a pesar de que el Gobierno de España no cumple la Ley".

También se han mejorado las plazas residenciales y los centros de día. A ello se suma el refuerzo también de los servicios de ayuda a domicilio o de teleasistencia, entre otras mejoras.

Cristina Maiso ha valorado también de forma positiva "el fortalecimiento del SOS RIOJA 112, de los recursos de protección civil y la mejora de la colaboración con los ayuntamientos para responder mejor a todo lo que pueda suceder en incendios, inundaciones, catástrofes u otras situaciones de emergencia".

SUBIDA DE IMPUESTOS "DE PEDRO SÁNCHEZ"

En otro orden de asuntos, la diputada del GPP ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha subido los impuestos a los españoles más de 100 veces, por supuesto también a los riojanos". Frente a esto, en La Rioja, desde que gobierna el Partido Popular "somos la comunidad autónoma con la mejor fiscalidad de España. La primera comunidad en defractar el IRPF".

Pero también el Gobierno de Capellán ha ofrecido importantes deducciones "como a la actividad deportiva en el IRPF, el pago para intereses hipotecarios a los enfermos de ELA, a los celíacos, y también se han eliminado impuestos que sobran, como el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y el de donaciones".

Desde el PP aplauden, por tanto, "los anuncios de Capellán para seguir mejorando la fiscalidad de las familias riojanas, el fomento de la natalidad y la conciliación porque los impuestos bajos impulsan la actividad económica y generan más recaudación para prestar mejores servicios públicos, menos impuestos".

EDUCACIÓN

Siguiendo con la valoración del PP, Maiso se ha centrado en la mejora de la educación "con la modernización, reforma y mejora" de los centros educativos o el impulso a proyectos como el Centro Integrado de Formación Profesional de Calahorra, el nuevo Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, el nuevo colegio en Villamediana de Iregua o el nuevo colegio en Pradejón.

También ha valorado la consolidación de la educación gratuita desde 0 años hasta la universidad o el mantenimiento y ampliación de la gratuidad de los libros de texto, de las becas de comedor, de las becas de movilidad universitaria, entre otras.

Ha defendido el fortalecimiento del medio rural de nuestros colegios "con más apoyo psicosocial y atención a la diversidad" así como el fortalecimiento del personal docente, interino y el incremento de las plantillas. O el impulso firme a la FP y a la mejora de sus infraestructuras así como el apoyo a la Universidad de La Rioja.

DIÁLOGO SOCIAL

En Economía ha valorado el "importante diálogo social que se ha conseguido". Se ha referido a la refundación de la ADER, al Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo o al Plan de Fomento al Emprendimiento 2024-2027 de EmprendeRioja, entre otras actuaciones importantes. "Si en algo se ha caracterizado el Gobierno de Gonzalo Capellán ha sido en su reto de mejorar la viabilidad y la rendición de la economía".

También ha hablado de las explotaciones agrarias y ganaderas. Todas las acciones de Gonzalo Capellán, indica, "han ido a mejorar la competitividad siempre de la mano del sector, con leyes como la ley para la protección del paisaje, la biodiversidad y el patrimonio natural, la ley de medidas fiscales, la ley de simplificación administrativa, la legislación de derogación de la ley animalista de la legislatura anterior o la reducción de tasas de la ley de medidas fiscales para el año 2026".

En cuanto a Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, "a lo largo de estos tres años se ha subido la inversión y la financiación a todos los municipios riojanos y también a los 69 núcleos de población que se encuentran separados del principal".

"Ya podemos dar por hechos los compromisos que se adquirieron en debates pasados pero, además, ayer se nos comunicó que seguirán mejorando con, por ejemplo, la financiación de los costes de personal aguacil o equivalente". También ha valorado de forma "muy positiva" las ayudas a los centros de ocio, convivencia y sociabilidad de la ciudadanía o las ayudas para financiar el derribo de inmuebles de propiedad municipal en estado de ruina.

Por supuesto, el programa +Car, "en el que se van a instalar 11 cajeros automáticos en 11 municipios", entre otras muchas mejoras.

PLAN REVIVE

Finalmente, en materia de vivienda ha señalado el Plan Revive que ha recibido más de 15 millones de euros para ayudar a los jóvenes a adquirir una vivienda. Ahora mismo "hay más de 1.200 solicitudes en 121 municipios y que han beneficiado a más de 1.600 jóvenes riojanos".

También ha destacado de forma positiva "el plan de carreteras 2024-2032 con más de 288 millones de euros o la ejecución del plan de modernización de carreteras rurales".

Destaca que se han mejorado y ampliado todas las ayudas al transporte o la creación del carné Rioja Joven Rural o el abono infantil de transportes. También se ha reactivado el aeropuerto de Logroño.

"NO SE HA CUMPLIDO LO QUE PROMETIÓ EL GOBIERNO DE ESPAÑA"

Aún así la realidad, indica Maiso, es que lo que no se ha cumplido es lo prometido por parte del Gobierno de España "seguimos demandando más frecuencias y un nuevo material rodante que permita tener conexiones ferroviarias con Madrid en menos de tres horas, pese al rechazo del ministro Puente".

A pesar de ello, destaca, el Gobierno de Capellán "está cumpliendo. La ilusión y la fuerza están intactas y sus hechos nos animan a seguir trabajando por esta tierra".