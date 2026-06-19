El PP asegura que la "incompetencia" de la ministra de Sanidad y de la exconsejera de Salud "la pagan los pacientes"

Archivo - Varias personas con pancartas durante la manifestación convocada por el Sindicato Médico ante la situación de la sanidad, a 29 de abril de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP afirma que "las consecuencias derivadas de la incompetencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, y de la mala gestión de la anterior consejera de Salud en La Rioja, María Somalo, la terminan pagando, desafortunadamente, los pacientes riojanos".

Para los 'populares' resulta "intolerable y de una hipocresía mayúscula que precisamente quien tuvo la pasada legislatura el lamentable honor de alcanzar las cifras de listas de espera más altas de la historia de La Rioja, la exconsejera María Somalo, se permita el lujo de criticar los actuales datos de lista de espera que deberían sonrojarla".

Por ello, responden en una nota de prensa, "pese a los intentos del PSOE por desviar la atención, la realidad es que la movilización de los profesionales sanitarios tiene una incidencia directa en la prestación de servicios y ha provocado ya la suspensión de 35.000 consultas en La Rioja, el aplazamiento de 1.400 pruebas diagnósticas y se han visto afectadas más de 1.000 intervenciones quirúrgicas, con casi 40.000 pacientes riojanos perjudicados y una repercusión económica estimada superior a los 10 millones de euros".

EL PSOE "RENTABILIZA LA HUELGA DE FACULTATIVOS"

El PP lamenta que "sin ningún tipo de pudor, el PSOE trate de rentabilizar la huelga de facultativos para criticar la gestión del actual Ejecutivo, demostrando cero empatía con los pacientes y un grado de irresponsabilidad mayúsculo. En lugar de exigir a la ministra de Sanidad, Mónica García, que asuma su responsabilidad y atienda las legítimas demandas de los sanitarios, utiliza a sus diputados regionales para replicar consignas falsas que tapen la falta de diálogo por parte del ministerio".

La demora media para una intervención quirúrgica se sitúa actualmente en nuestra comunidad en 82 días, cuando al inicio de la huelga era de tan solo 52, "una cifra inimaginable la pasada legislatura y que es fruto del plan de choque impulsado desde 2023, que rebajó la demora quirúrgica desde máximos de 123 días hasta los 64 y la demora en consultas externas hasta los 32 días, gracias al esfuerzo e implicación de los profesionales sanitarios".

Por ello, insisten, "no hace falta buscar excusas. Todos los riojanos saben que el anterior Gobierno del PSOE marcó hitos históricos con las mayores listas de espera en la sanidad riojana".

"Mientras ahora los dirigentes socialistas riojanos intentan eludir responsabilidades, el Gobierno regional del PP mantiene intacto su compromiso de diálogo con la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y con la sostenibilidad del sistema público de salud".

Además, sigue reclamando "diálogo" entre el Ministerio y los facultativos para alcanzar "una solución negociada que permita poner fin a un conflicto que está repercutiendo directa y negativamente en la asistencia sanitaria que se presta a los riojanos".

María Somalo, "quien pasará a la historia como la consejera de Salud que dejó la lista de espera quirúrgica de La Rioja en 123 días porque el PSOE suspendió las intervenciones al día siguiente de perder las elecciones para que aumentaran las listas, se dedica ahora sin éxito, a desviar la atención de un asunto cuyo principal responsable, no conviene olvidarlo, sigue siendo el Gobierno central socialista".